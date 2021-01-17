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Qualcomm работает над процессором Snapdragon SC8280 для конкуренции с Apple M1

Компания Qualcomm работает над конкурентом процессора Apple M1 с внутренним номером Snapdragon SC8280 и поддержкой до 32 ГБ ОЗУ
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 На данный момент у Qualcomm есть Snapdragon 8cx Gen 2, однако, он не сравнится с 5-нм чипом M1 от Apple. Производитель даже признал, что последний процессор Apple является отличным чипом и Apple движется в правильном направлении. Но в то же время руководитель компании не упомянул, что Qualcomm работает над процессором, который будет конкурировать с M1.

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 Хотя фактическое название модели нового чипа Snapdragon будет другим, WinFuture упоминает, что он имеет внутренний номер Snapdragon SC8280. Судя по всему, новинка тестируется на ноутбуке с 14-дюймовым дисплеем, и размер кристалла предполагает, что в нем может быть больше ядер, чем в Snapdragon 8cx. Согласно отчету, размер нового Snapdragon составляет 20 x 17 миллиметров.

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 Неизвестно, будут ли изменены размеры после того, как серийные версии процессора попадут в будущие ноутбуки. Ясно одно, новый чип, вероятно, будет использоваться в более компактных устройствах. Поскольку чипы на базе ARM не нуждаются в сложном охлаждении для контроля температуры, производители ноутбуков могут делать свою продукцию легкой и компактной. Также возможно, что будущие ноутбуки с этим чипсетом будут поддерживать сотовую связь.

 Тестовое устройство оснащено модемом Snapdragon X55 5G, но будет ли этот модем интегрирован в чипсет или распаян отдельно на материнской плате, мы узнаем в будущем. Согласно отчету, также проходят испытания два варианта устройства. Одно из них имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а другое поддерживает 32 ГБ ОЗУ LPDDR4X. Компьютеры Mac от Apple M1 в настоящее время ограничены 16 ГБ памяти, поэтому с точки зрения числового описания систем Snapdragon SC8280 имеет преимущество.

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 Однако, Apple не стоит на месте и работает над следующим поколением своего ARM процессора. По прогнозам, следующий Apple Silicon будет 12-ядерным. Глядя на то, как процессор M1 легко превосходит более энергоемкие чипы, потребляя меньше энергии и показывая впечатляющие возможности в обработке графики, компании Qualcomm следует ускорить разработку и выпустить новый чип Snapdragon как можно быстрее и конкурентно способнее.

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Теги

apple qualcomm snapdragon apple m1 qualcomm snapdragon 8cx
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