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Многие владельцы смартфонов еще не успели получить обновление своих устройств до версии Android 11, а компания Google уже готовит следующую версию операционной системы, до официального запуска которой осталось всего несколько недель. Однако уже есть некоторая информация об этой системе. Согласно XDA-Developers, корпорация Google недавно представил изменение кода проекта AOSP. Коды предполагают, что Google Android 12 будет поставляться с функцией гибернации приложения. Эта функция нацелена на оптимизацию системы хранения.

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Пока не ясно, будет ли эта функция переводить приложения в спящий режим автоматически. Согласно сообщениям, эта функция будет сжимать приложение в APK и связанные файлы ресурсов для хранения, чтобы увеличить объем памяти мобильного телефона. В то же время есть сообщения, что первая предварительная версия Android 12 для разработчиков будет доступна более чем через месяц.

В настоящее время на рынке существует множество сторонних инструментов для гибернации приложений. Однако для большинства этих инструментов требуются разрешения суперпользователя Android.