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Компания MSI является первым производителем ноутбуков, официально включившим мобильные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000 в состав своих ноутбуков, а именно добавила новые аппаратные решения в серию GF65 Thin.

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Спецификации ноутбука показывают, что GF65 Thin будет доступен с видеокартой GeForce RTX 3060 Max-Q с 6 ГБ памяти стандарта GDDR6. Эти ноутбуки по-прежнему будут иметь тот же дизайн и то же базовое оборудование, включая процессоры Intel Comet Lake-H 10-го поколения. Похоже, что большинство высокопроизводительных игровых ноутбуков все-таки будут иметь именно серию процессоров Core 10-го поколения. В некоторых конструкциях может использоваться серия центральных процессоров Tiger Lake-H35 11-го поколения, но надлежащей замены 8-ядерных мобильных чипов не произойдет, по крайней мере, до второго квартала.

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MSI GF65 Thin - это игровой ноутбук с экраном диагональю 15,6 и поддержкой частоты обновления экрана 144 Гц и охватом 45% цветовой гаммы NTSC, а это означает, что ноутбук определенно не предназначен для создателей контента. Ноутбук также имеет несколько конфигураций в зависимости от объема оперативной памяти и встроенного накопителя.

Серия ноутбуков MSI GF65 предлагается по цене от 900 до 1300 долларов США, в зависимости от вариантов центрального и графического процессоров. На данный момент неясно, будет ли следующее поколение мобильных видеокарт серии GeForce RTX 3000 стоить дороже. MSI должна представить эти ноутбуки на следующей неделе во время специального мероприятия 13 января.