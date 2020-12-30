GALAX анонсировала GeForce RTX 3090 и RTX 3080 CLASSIC с турбинным вентилятором
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Как известно, флагманские видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 3000 на базе графического процессора GA102 потребляют не менее 320 Вт энергии, поэтому все производители графических карт выпустили версии с собственными системами охлаждения, включающими массивный радиатор и три высокоэффективных вентилятора. Однако такие системы охлаждения практически не выбрасывают нагретый воздух из корпуса, что приводит к росту температуры внутри системника, и без эффективного воздушного потока может возникнуть риск перегрева компонентов компьютера. Для таких целей служит система охлаждения с вентилятором турбинного типа, однако, у него есть существенный минус, который выражается в высоком уровне шума под большой нагрузкой. Но некоторые пользователи осознанно выбирают подобные видеокарты, особенно, когда главным является производительность, а уровень шума не является определяющим фактором при выборе графической карты. Учитывая это, некоторые партнеры NVIDIA уже представили свои конструкции СВО турбинного типа, включая Gigabyte Turbo, ASUS Turbo и MSI Aero. Теперь очередь дошла до компании GALAX с их серией CLASSIC.
Карты Galax RTX 3090 и RTX 3080 Classic выглядят практически одинаково, за исключением разъема NVLink, который доступен только для GeForce RTX 3090. Они имеют относительно большой радиатор, который, похоже, сделан из чистой меди. К сожалению, Galax не раскрыла внутренности конструкции кулера, поэтому неясно, насколько большой может быть паровая камера, которая наверняка присутствует у этих карт.
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Обе карты имеют по два 8-контактных разъема питания и значения TDP по умолчанию 350 Вт и 320 Вт для GeForce RTX 3090 и RTX 3080 соответственно. Эти разъемы питания расположены сзади, что должно помочь с прокладкой кабелей.
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Согласно информации Galax, в этой конструкции системы охлаждения вентилятор не получит технологию 0 дБ, которая останавливает вентилятор, когда нагрузка на карту минимальна, это означает, что карта всегда будет пусть и невысокий, но слышимый шум.
Обе карты упоминаются только на только на веб-сайте Chinese Galax, это указывает на то, что они могут быть не доступны на других рынках.
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