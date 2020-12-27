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EZ Optimizer для Cyberpunk 2077 увеличивает производительность в игре

Появилась утилита EZ Optimizer, позволяющая значительно повысить производительность видеокарт в игре для Cyberpunk 2077
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 Всем известны проблемы с производительностью игры Cyberpunk 2077, с которой с трудом справляются топовые видеокарты. Именно по этой причине программист CodeZ1LLa на своем канале в Youtube представил утилиту EZ Optimizer для Cyberpunk 2077, которая может помочь повысить производительность в играх до 30 кадров в секунду.

 Сообщается, что инструмент изменяет скрытые настройки разработчиков, недоступные для конечного пользователя. По словам автора, EZ Optimizer для Cyberpunk 2077 обеспечивает лучший результат, чем просто снижение настроек изображения. Однако потребуется дальнейшее тестирование, чтобы выяснить, является ли выигрыш более значительным, чем при ручной настройке, но автор заявляет о впечатляющем выигрыше в производительности.

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 Процедура использования программного обеспечения чрезвычайно проста и включает в себя перемещение исполняемого файла в корневую папку установки Cyberpunk 2077. Для пользователей, озабоченных безопасностью, создатель предоставил отчет VirusTotal, в котором инструмент показал отличные результаты. Он также пояснил, что EZ Optimizer для Cyberpunk 2077 запускает определенные античит-системы в VirusTotal. Однако основные антивирусные программы, такие как Avast, Kaspersky и DrWeb, не прошли проверку.

 EZ Optimizer for Cyberpunk 2077 имеет четыре варианта настроек:

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 - Max Boost: обеспечивает максимально возможное качество изображения и существенное повышение производительности. Этот вариант настоятельно рекомендуется для GeForce GTX 1060 и ниже;

 - Balanced: обеспечивает разумный баланс между качеством изображения и производительностью. Владельцы видеокарт от GeForce GTX 1070 Ti до GeForce RTX 20-й серии должны сначала использовать эту опцию, прежде чем пробовать предустановку Max Boost;

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 - Default: восстанавливает настройки игры по умолчанию;

 - Disable Async Compute:  этот параметр помогает повысить производительность для GeForce GTX и не рекомендуется для новых моделей RTX от Nvidia.

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 На GeForce GTX 1070 Ti автор получил частоту кадров в диапазоне от 42 до 51 кадра в секунду с настройками игры по умолчанию. В сбалансированном режиме частота кадров значительно улучшилась и составила от 54 до 71 кадра в секунду. Наконец, режим Max Boost значительно повысил частоту кадров до 51-80 кадров в секунду. В дневных сценах частота кадров достигает 88 кадров в секунду.


 Конечно, результат в конечном итоге будет варьироваться в зависимости от технических характеристик системы в целом и игрового разрешения. Лучшее решение для улучшения игровой производительности - это обновить видеокарту и перейти на более быстрый процессор. Однако, если бюджет просто не позволяет обновиться прямо сейчас, то EZ Optimizer для Cyberpunk 2077 станет неплохим подспорьем для бюджетных игровых систем.

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