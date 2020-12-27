Завтра состоится официальный выпуск оболочки MIUI 12.5
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В то время как компания Xiaomi еще не завершила развертывание оболочки MIUI 12 на свои устройства, к выходу подготовлена следующая версия под названием MIUI 12.5. Некоторое время назад появлялись слухи что MIUI 12.5 будет представлен 29 декабря, однако, теперь компания Xiaomi официально подтвердила дату выпуска MIUI 12.5.
В сообщении на китайском портале Weibo Xiaomi объявила, что MIUI 12.5 будет представлена завтра, 28 декабря, в 19:30. Это следовало ожидать, так как завтра должен состояться выход новейшего флагмана компании MI 11, который первым получит обновленный пользовательский интерфейс MIUI 12.5.
Конечно, сам по себе выпуск нового программного обеспечения - не главное. Обеспечение его работоспособности, минимум багов и своевременная отправка на устройства - вот что имеет значение, а у Xiaomi довольно неоднозначная репутация в этом отношении. Ожидается, что следующими на очереди в обновлении станут текущие флагманы компании: Mi 10 и Mi 10T. Что касается остальных устройств, то они должны быть обновлены в течении первых месяцев в наступающем 2021 году.
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