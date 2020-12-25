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Galaxy Z Fold 3 получит меньший дисплей и поддержку S-Pen

Стало известно, что грядущий смартфон Galaxy Z Fold 3 получит меньший дисплей и поддержку S-Pen
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 Грядущий 2021 год будет для Samsung довольно насыщенным. Корейский технологический гигант планирует выпустить множество устройств, помимо серии Galaxy S21, которая будет официально представлена 14 января 2021 года, появится больше флагманов, а именно серия Note 21 и следующие поколения складных смартфонов. Сегодня появилась свежая информация о Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

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 Последние сведения исходят от Росса Янга, основателя и ведущего аналитика DisplaySearch и DSCC. Он поделился некоторыми предновогодними утечками, в которых подробно описывается информация о грядущих устройствах. Учитывая историю утечек от Росса Янга, можно с уверенностью сказать, что доверие к предоставляемой им информации довольно велико.

 Он четко осведомлен о том, что происходит в отрасли, и, исходя из этого, говорит о том, что Galaxy Z Fold 3 или Fold 3 будет иметь меньший основной дисплей и меньшую крышку. Причиной этого называется стремление освободить место для S-Pen. Эта информация также может быть подтверждена из предыдущих утечек, намекающих на смартфон Z Fold 3 с поддержкой S-Pen.

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 Касаемо Galaxy Z Flip 3 и Flip Lite, Янг предполагает, что дисплей Galaxy Z Flip 3 немного вырастет и получит панель LTPO с частотой обновления 120 Гц, что, безусловно, является значительным шагом вперед.

 Очевидно, что еще слишком рано говорить о каких-либо подробных спецификациях грядущих складных смартфонов, но можно точно сказать, что компания Samsung с уверенностью смотрит в будущие и прилагает много усилий для развития технологии складных устройств. А это в свою очередь постепенно приведет к снижению из стоимости и более широкой доступности для покупателей.

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