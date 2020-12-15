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Сегодня компания Nokia объявила о выходе нового смартфона серии Nokia 5.x. Новый телефон Nokia 5.4 является последним в линейке смартфонов среднего класса от HMD Global и содержит ряд серьезных усовершенствований с точки зрения дизайна, однако его технические характеристики, мягко говоря вызывают глубокое недоумение. Новинка Nokia 5.4 оснащается чипсетом Snapdragon 662 от Qualcomm, это очень странно, учитывая, что предыдущее устройство серии Nokia 5.3 был оснащен более производительной однокристальной системой Snapdragon 665, ядра которого работают на частоте до 2,2 ГГц против 1,8 ГГц у Snapdragon 662.

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Новинка получила дисплей с отверстием с левой стороны экрана под фронтальную камеру разрешением 16 мегапикселей. Кроме того, Nokia 5.4 оснастили IPS дисплеем меньшего размера с диагональю 6,39 дюйма и яркостью 400 нит, в то время как у Nokia 5.3 дисплей имеет размер 6,55 дюйма и яркость 450 нит. Плотность пикселей осталась аналогична предшественнику. Похоже, что основной целью проектирования нового смартфона была поставлена автономность работы телефона по сравнению с предшественником, учитывая, что и Nokia 5.3, и Nokia 5.4 оснащены одинаковыми аккумуляторными батареями емкостью 4000 мАч. Видимо Nokia решила, что время автономной работы в этой ценовой категории будет более важным для ее целевого рынка.

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Снизив технические характеристики, Nokia сделала основной упор на усовершенствовании дизайна телефона. Кроме того, наиболее значимым обновлением новинки стали камеры телефона. Основной сенсор значительно превосходит 13-мегапиксельную камеру Nokia 5.3 и получил более крупный 48-мегапиксельный датчик. Также смартфон получил дополнительно 5-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик, 2-мегапиксельный макро датчик и 2-мегапиксельный датчик глубины. Что касается конфигураций оперативной памяти и внутреннего накопителя, то существуют варианты 4 ГБ / 64 ГБ, 6 ГБ / 64 ГБ и 4 ГБ / 128 ГБ с поддержкой карт micro SD. Как и все смартфоны Nokia, новинка является частью программы Android One и поставляется с предустановленной системой Android 10 с последующим трехлетним периодом обновления операционной системы.

Что касается стоимости, то смартфон получил официальный ценник в 189 евро, а в российской рознице стоимость Nokia 5.4 в минимальной комплектации рекомендована на уровне 15990 рублей для версии с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб внутренней памяти.