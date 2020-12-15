В сети появилась фотография чипа NVIDIA RTX GA102 в ИК лучах
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Серия видеокарт Nvidia RTX 3000 уже давно заняла место на полках компьютерных магазинов, и о графических чипах, которые лежат в основе новых видеокарт, всё давно известно. Однако, заглянуть внутрь самого кристалла вряд ли кому-то удавалось. ИК-фотографии являются одним из лучших способов взглянуть на внутреннее убранство самых мощных графических процессоров в мире.
Конечно, всегда можно было просто снять крышку теплораспределителя и поиздевавшись над чипом посмотреть на него поближе. Fritchens Fritz пошел другим путем и направил ИК-пушку на графический чип NVIDIA GA102, который является топовым в семействе RTX 3000 и служит для производства видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. Полученные результаты позволяют детально рассмотреть составные части кристалла. Чип площадью 642 мм² демонстрирует все свои вычислительные блоки, которые позволяют геймерам достичь почти 60 кадров в секунду в разрешении 4K в долгожданной игре Cyberpunk 2077. На фотографии хорошо видно, как чип разделен на отдельные кластеры, отражающими разбивку чипа NVIDIA на отдельные функциональные блоки, представленные в технической документации компании.
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В семи вертикальных рядах показаны кластеры обработки графики (GPC) GA102 - и в каждой из этих строк можно насчитать 12 потоковых мультипроцессоров (SM). Разрешение изображения не слишком хорошего качества, однако, основные детали легко определяются.
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