Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Серия видеокарт Nvidia RTX 3000 уже давно заняла место на полках компьютерных магазинов, и о графических чипах, которые лежат в основе новых видеокарт, всё давно известно. Однако, заглянуть внутрь самого кристалла вряд ли кому-то удавалось. ИК-фотографии являются одним из лучших способов взглянуть на внутреннее убранство самых мощных графических процессоров в мире.

анонсы и реклама -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Конечно, всегда можно было просто снять крышку теплораспределителя и поиздевавшись над чипом посмотреть на него поближе. Fritchens Fritz пошел другим путем и направил ИК-пушку на графический чип NVIDIA GA102, который является топовым в семействе RTX 3000 и служит для производства видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. Полученные результаты позволяют детально рассмотреть составные части кристалла. Чип площадью 642 мм² демонстрирует все свои вычислительные блоки, которые позволяют геймерам достичь почти 60 кадров в секунду в разрешении 4K в долгожданной игре Cyberpunk 2077. На фотографии хорошо видно, как чип разделен на отдельные кластеры, отражающими разбивку чипа NVIDIA на отдельные функциональные блоки, представленные в технической документации компании.

реклама

В семи вертикальных рядах показаны кластеры обработки графики (GPC) GA102 - и в каждой из этих строк можно насчитать 12 потоковых мультипроцессоров (SM). Разрешение изображения не слишком хорошего качества, однако, основные детали легко определяются.