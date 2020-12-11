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Xiaomi собирается обновить мега популярный смартфон Redmi Note 8 Pro до Android 11 в ближайшее время, хотя пока только в виде бета-версии MIUI 12. Компания выпустила Redmi Note 8 Pro в августе 2019 года под управлением Android 9.0 Pie, поэтому Android 11, вероятно, станет последним обновлением ОС Android, которое он получит. Однако Xiaomi создает MIUI для нескольких версий Android, поэтому MIUI 12 не станет концом пути для Redmi Note 8 Pro. MIUI 12 работает на устройствах начиная с Android 9.0 Pie вплоть до Android 11, поэтому программная поддержка Redmi Note 8 может прекратиться после еще двух основных версий MIUI, которые пока условно можно назвать MIUI 13 и MIUI 14.

Сборка MIUI 20.12.9 станет последней бета-сборкой на базе Android 10 для Redmi Note 8 Pro, что также относится к еще десяти другим устройствам. Redmi Note 8, как и Redmi K20 Pro и Redmi K30S Ultra, получит Android 11 как часть следующей бета-версии. Последний представляет собой ребрендинг Mi 10T, который Xiaomi продает только в Китае.

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Эти сборки на базе Android 11 также будут доступны только в Китае, поскольку Xiaomi больше не запускает бета-программу за пределами своей страны. Однако появление на данном этапе обновления ОС для устройств подобных Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro предполагает, что они также должны стать одними из первых устройств, для которых Xiaomi выпускает стабильные обновления Android 11. В настоящее время Xiaomi обновила только несколько устройств до Android 11, но вскоре должны появиться стабильные сборки еще для десятка смартфонов. Список устройств, которые должны получить Android 11 в следующих бета-сборках MIUI 12, выглядит следующим образом:

Mi 9;

Mi 9 Pro;

Mi 9 SE;

Mi A3;

Mi CC9;

Mi CC9 Meitu Edition;

POCO X3 NFC;

Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro);

Redmi K30S Ultra (Mi 10T/Mi 10T Pro);

Redmi Note 8;

Redmi Note 8 Pro.