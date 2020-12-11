Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro получит обновление до Android 11

Сегодня появилась информация, что смартфон-бестселлер прошлого года Redmi Note 8 Pro получит обновление до Android 11
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 по ценам 3060 Ti в Compeo.ru - надо брать
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Xiaomi собирается обновить мега популярный смартфон Redmi Note 8 Pro до Android 11 в ближайшее время, хотя пока только в виде бета-версии MIUI 12. Компания выпустила Redmi Note 8 Pro в августе 2019 года под управлением Android 9.0 Pie, поэтому Android 11, вероятно, станет последним обновлением ОС Android, которое он получит. Однако Xiaomi создает MIUI для нескольких версий Android, поэтому MIUI 12 не станет концом пути для Redmi Note 8 Pro. MIUI 12 работает на устройствах начиная с Android 9.0 Pie вплоть до Android 11, поэтому программная поддержка Redmi Note 8 может прекратиться после еще двух основных версий MIUI, которые пока условно можно назвать MIUI 13 и MIUI 14.

 Сборка MIUI 20.12.9 станет последней бета-сборкой на базе Android 10 для Redmi Note 8 Pro, что также относится к еще десяти другим устройствам. Redmi Note 8, как и Redmi K20 Pro и Redmi K30S Ultra, получит Android 11 как часть следующей бета-версии. Последний представляет собой ребрендинг Mi 10T, который Xiaomi продает только в Китае.

анонсы и реклама
<b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b>
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде

 Эти сборки на базе Android 11 также будут доступны только в Китае, поскольку Xiaomi больше не запускает бета-программу за пределами своей страны. Однако появление на данном этапе обновления ОС для  устройств подобных Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro предполагает, что они также должны стать одними из первых устройств, для которых Xiaomi выпускает стабильные обновления Android 11. В настоящее время Xiaomi обновила только несколько устройств до Android 11, но вскоре должны появиться стабильные сборки еще для десятка смартфонов. Список устройств, которые должны получить Android 11 в следующих бета-сборках MIUI 12, выглядит следующим образом:

  • Mi 9;
  • Mi 9 Pro;
  • Mi 9 SE;
  • Mi A3;
  • Mi CC9;
  • Mi CC9 Meitu Edition;
  • POCO X3 NFC;
  • Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro);
  • Redmi K30S Ultra (Mi 10T/Mi 10T Pro);
  • Redmi Note 8;
  • Redmi Note 8 Pro.
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi android miui xiaomi redmi note 8 pro xiaomi mi a3 xiaomi redmi note 8 android 11 miui 12 xiaomi poco x3
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
7
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
14
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
3
Обзор и тестирование смартфона ASUS ROG Phone 3
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
12

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская цена GeForce RTX 3070 продолжает снижаться – карта доступна со скидкой в 10 000 рублей
33
83 актуальных смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 12.5 – сроки выхода и список
5
Новые GeForce RTX 3060 Ti появились в российской рознице – скидки доходят до 9 000 рублей
37
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
47
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
87
Epic Games Store запускает большую праздничную раздачу игр – 15 популярных проектов за 15 дней
13
Cyberpunk 2077 протестировали на различных видеокартах от Nvidia и AMD
27
Релизная Cyberpunk 2077 в разрешении 2К и 4К недоступна большинству игроков – RTX 3060 Ti-2К@46 fps
67
Redmi 9 Power с аккумулятором 6000 mah выходит 17 декабря
2
NVIDIA выпустила драйвера, повышающие производительность видеокарт GeForce RTX в Cyberpunk 2077
15
Core i9-10900K и Ryzen 9 5950X обеспечат наиболее комфортный игровой процесс в Cyberpunk 2077 — PCGH
50
Google начал продавать восстановленные Pixel 3 за $249
17
В день релиза в Cyberpunk 2077 в Steam одновременно играли более миллиона человек
31
Дождались: состоялся релиз Cyberpunk 2077
94
CD Projekt рассказала, сколько копий Cyberpunk 2077 было предзаказано
36
Народные массы недовольны релизом Cyberpunk 2077 – вместо автомобилей игроки видят серые коробки
25
Intel Celeron D 347 на частоте 8.37 ГГц стал вторым в модельном зачёте
8
Игроки не оценили официальный ролик со «звёздным» составом русской озвучки Cyberpunk 2077
44
BioWare показала эффектный трейлер следующей Mass Effect
12
В Steam началась крупная распродажа по случаю скорого начала The Game Awards 2020
+

Популярные статьи

MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
127
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
86
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
24
Cyberpunk 2077 - лучшая игра года
83
В сисадмины я б пошёл, кто меня научит: 5 причин выбрать современную и востребованную IT-профессию
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
47
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
14
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
7

Сейчас обсуждают

Morder
17:20
Кривая, скучная игра, которая требует железа завтрашнего дня, но при этом не дает передовую картинку. Особенно смешно смотреть на якобы перенаселенный город с 2.5 машинами на дороге)))) Какой еще откр...
Cyberpunk 2077 протестировали на различных видеокартах от Nvidia и AMD
Auroson1c
17:17
"Предзаказы Cyberpunk 2077 уже отбили расходы на разработку и продвижение игры" - главное чтоб они не отбили желание разработчиков шлифовать игру дальше.
Предзаказы Cyberpunk 2077 уже отбили расходы на разработку и продвижение игры
Елисей Творимиров
17:15
С чего это он стал убогим? Поясни как эксперт! И желательно с привязкой к цене, а то самсунгами про сейчас козырять начнёшь, чувствую.
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
Елисей Творимиров
17:14
Ты прикалываешься? Показываешь мультяшные циферки с включенным рапидом на сата диске? Хоть изучи сначала что это такое.
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
VRoman
17:14
С одной стороны ты прав, а с другой стороны какова статья такие к ней и комментарии. Ладно в блогах можно писать чего угодно, а вот зачем разрешать в железных новостях писать людям, кто совсем не разб...
Большая распродажа Hi-Fi-электроники от Tronsmart 12.12 со скидками до 53%
Марат Хафизов
17:14
Из своей я замечу "духовки"
Нужно больше лучей — NVIDIA недовольна, когда в обзорах пренебрегают трассировкой лучей
Li Ya
17:08
Раскуярил прибор и потом пеняет.
Обзор графических планшетов, или как я купил проблемного "китайца" и меня обворовала таможня
Вячеслав Николаенко
17:07
Никак не заманить. Это давно труп
Ubisoft уже не знает, как заманить игроков обратно в Hyper Scape
Cheshire600
17:05
как по мне, так aggression - уже звучит как заболевание. Я одному из ораторов выше написал "Ты ж пойми, такие вещи покупают не на последние деньги". И, спасибо за комплимент, что я в свои 38 - молодеж...
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
Cheshire600
17:04
я таки, тебя не понял. Фишка блога - поделиться чем то реальным, а не как тут в последнее время, собирают в теме "интел" компы на амд... я могу в повествование добавить и пс5 и сравнить со старым жел...
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем