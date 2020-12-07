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Все ближе и ближе официальный выпуск смартфонов серии Galaxy S21. Учитывая, что Samsung собирается отказаться от серии Note, на этот раз потребители имеют более высокие, чем обычно, ожидания от новой серии S. Galaxy S21 Ultra станет топовым устройством линейки и первым телефоном серии S с поддержкой S-Pen.

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Нам уже доводилось видеть рендеры устройств серии Galaxy S21, но сегодня впервые представилась возможность увидеть реальные фотографии Galaxy S21 Ultra и S21 Plus. Можно с уверенностью сказать, что они выглядят точно так же, как и на рендерах. Помимо новых изображения, появилась некоторая информация о системе камер и информация о дате выпуска.

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Утечка стала доступна благодаря YouTube каналу sakitech. На изображении показаны устройства со стороны задней панели, на которой основной блок камер закрыт защитной пленкой.

Изображение действительно подтверждает ранее просочившийся рендер, но теперь нам точно известно, что устройство является официальным и действительно существует. Что касается камер на обоих устройствах, то Galaxy S21 Ultra будет оснащен двумя телеобъективами, один из которых будет иметь 10-кратный зум, а также 12-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором и 108-мегапиксельной основной камерой.

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Более дешевый вариант смартфона Galaxy S21 Plus получит менее продвинутую систему камер, включающую 12-мегапиксельный основной сенсор, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 64-мегапиксельный телеобъектив.

Что касается предполагаемой даты выпуска, то в видео также рассказывается о том, что серия Galaxy S21 официально выйдет 14 января 2021 года. Кроме того, вместе со смартфонами Galaxy S21 также будут представлены наушники Galaxy Buds Pro.