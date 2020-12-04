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Intel Core i9-11900K протестирован в игре Ashes of The Singularity

В сети появилась информация с результатами тестирования процессора Intel Core i9-11900K поколения Rocket Lake-S в игре Ashes of The Singularity
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 Внутриигровой тест Ashes of The Singularity несколько раз давал нам возможность взглянуть на некоторые компьютерные компоненты, которое еще не были выпущены в продажу. Например, данный тест по сути подтвердил, что видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Ti имеет производительность на одном уровне с RTX 2080 Super. Теперь очередь дошла до процессора Intel Core i9-11900K. Данную информацию предоставил инсайдер TUM_APISAK в сообщении на своей страничке в Twitter. Интересно, что некоторое время назад в Geekbench появился чип Intel с аналогичными характеристиками. Он работал на частоте 3,4 ГГц и мог разгоняться до 5 ГГц.

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 Процессор Intel Core i9-11900k работает на частоте 3,5 ГГц. Он был протестирован в паре с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080 и 32 ГБ оперативной памяти. В разрешении 1080p производительность в игре составила 64 кадра в секунду. Повышение разрешения до 1440p не сильно повлияло на Core i9-11900k, поскольку он обеспечивает приемлемые 62 кадра в секунду. Оба теста проводились с настройками Crazy, при которых все параметры выставлены на максимум. Из теста также видно, что будущий флагманский процессор Intel нового поколения будет иметь восемь ядер и шестнадцать потоков, что подтверждает появившуюся ранее информацию.

 Полученные результаты не блещут по сравнению с недавно выпущенным флагманом AMD Ryzen 9 5950X, которому относительно легко удается преодолеть отметку в 70 кадров в секунду при разрешении 1080p. Конечно полученный результат процессором Intel Core i9-11900K можно списать на то, что это инженерный образец, однако, маловероятно, что у серийных версий чипа будет достаточно возможностей, чтобы сравняться с линейкой процессоров AMD на архитектуре Zen3. Окончательные сведения о производительности линейки процессоров Rocket Lake станут доступны совсем скоро, так как их выпуск планируется на  первый квартал будущего года.

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intel процессоры zen 3 rocket lake-s rocket lake zen3 процессоры amd процессоры intel
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