ASUS готовит поддержку Base Address Register (BAR) на платах Intel Z490, H470 и B460
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Когда компания AMD представила свою технологию Smart Access Memory, всем было интересно, будут ли другие поставщики графических процессоров и центральных процессоров, а именно Intel и NVIDIA, разработать подобное решение в дополнение к своим предложениям. Технология Smart Access Memory является по сути названной по другому компанией AMD технологии PCIe с изменяемым размером базового адреса (BAR), которая уже много лет присутствует в спецификациях PCI в качестве дополнительной функции. Может возникнуть вопрос, почему это стало актуально именно сейчас. Что ж, используемая в настоящее время версия PCIe достигла достаточной пропускной способности, чтобы дополнить сложное перемещение данных, которое требуется графическому процессору и теперь поддерживает использование более широкого буфера кадров.
Похоже, что не только AMD имеет в своем портфолио эту технологию. Компания ASUS обновила прошивку BIOS для своей материнской платы ROG Maximus XII Apex на чипсете Intel Z490 с некоторыми довольно интересными функциями. Согласно информации портала Tom's Hardware в следующем выпуске обновления микропрограммы BIOS 1003 для материнской платы ROG Maximus XII Apex будет реализована поддержка изменяемого размера BAR, что сделает его первым на платформе Intel. На данный момент бета-версия 1002 BIOS уже поддерживает его, однако стабильная версия будет развернута в версии BIOS 1003.
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