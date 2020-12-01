Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня на сайте компании Maingear появился готовый персональный компьютер VYBE Stage 3, который создан с использованием еще не появившейся в продаже видеокартой GeForce RTX 3060 Ti от NVIDIA. Кроме указанной видеокарты система основана на материнской плате MSI B550, а также включает процессор AMD Ryzen 5 3600X предыдущего поколения. Странным выглядит отсутствие в перечне комплектующих оперативной памяти. Интересно, что в систему входит блок питания мощностью всего 500 Вт, что может быть полезным для будущих покупателей новой видеокарты от Nvidia. Данная информация указывает на то, что для средних по производительности сборок, включающих видеокарту RTX 3060 Ti, будет достаточно блока питания всего на 500 Вт, но естественно не дешевого изделия китайских подвальных мастеров.

реклама

Система VYBE предлагается в двух конфигурациях: версия Boost, которая стоит 1699 долларов США, будет поставляться с SSD-накопителем большей емкости и 32 ГБ оперативной памяти. Стандартная система предлагается за 1499 долларов США и оснащена твердотельным накопителем емкостью 250 ГБ.

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Ожидается, что только NVIDIA RTX 3060 Ti будет стоить 399 долларов США, но неясно, какая модель идет в комплекте с системой от Maingear. Видеокарта точно произведена MSI, но раньше эта модель нигде не упоминалась. Похоже, что она похож на RTX 3070 Twin Fan. Обе карты оснащены одним и тем же графическим процессором GA104, но естественно с различным количеством вычислительных блоков. Однако, в отличие от варианта RTX 3070, для 3060 Ti потребуется только один 8-контактный разъем питания.