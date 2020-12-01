Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

До недавнего времени компания MediaTek производила чипсеты лишь начального и среднего уровня, однако, все изменилось в прошлом году, когда компания удивила всех своим игровым чипсетом Helio G90T, дебютировавшим в смартфоне Redmi Note 8 Pro, ставшим настоящим бестселлером. Некоторым не понравился выбор Xiaomi, но набор микросхем показал себя довольно хорошо и даже сегодня конкурирует с более новыми продуктами, такими как Snapdragon 732G от Qualcomm.

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

В этом году компания еще раз удивила общественность превосходной линейкой Dimensity, состоящей из мощных, но доступных 7-нм чипсетов с возможностью подключения к сетям 5G. Помимо мощности, чипы Dimensity также позволили производителям Android смартфонов снизить цену и расширить доступность телефонов с 5G. Можно сказать, что MediaTek преодолела кризис и теперь готова к следующему шагу - выпустить еще более мощный чипсет с флагманской производительностью. В настоящее время компания работает над чипсетом MediaTek MT6893, который будет производиться по 6-нм техпроцессу и станет одним из чипсетов обновленного модельного ряда Dimensity в 2021 году.

реклама

SOC MT6893 является одним из трех 6-нанометровых чипсетов, который уже обогнал Snapdragon 865. Ранее чипсет превзошел флагманскую SoC Qualcomm 2020 года в тесте Geekbench, а теперь получил более высокий балл в тесте AnTuTu. Стоит отметить, что MT6893 набрал более высокий общий балл. Он по-прежнему немного отстает по производительности процессора, но у него лучший графический процессор. Кроме того, протестированное устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и дисплеем с частотой 90 Гц. Оценка производительности памяти выше, чем у телефона Oppo Find X2 Pro на Snapdragon, использованного в сравнении. Важно отметить, что этот набор микросхем все еще находится в разработке и не оптимизирован должным образом. Так что в будущем результаты могут быть еще более впечатляющими.

MediaTek MT6893 состоит из четырех ядер Cortex-A78, одно из которых работает на частоте до 3,0 ГГц, а три ядра на частоте 2,6 ГГц. Также есть четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. За графику отвечает чип Mali-G77 MC9, который немного отстает от G78. Чипсет ориентирован на сегмент смартфонов высшего среднего уровня, но не на флагманские смартфоны. Он станет преемником Dimensity 1000+. Что касается флагманского сегмента, то для этого готовится MediaTek MT6895, который выйдет немного позже.