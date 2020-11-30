К выходу готовится смартфон Nokia 5.4: 4 Гб ОЗУ и 6.4 дюймовый дисплей
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Nokia, принадлежащая HMD Global, сейчас работает над новым бюджетным смартфоном, относящимся к линейке Nokia 5. Новый смартфон придет на смену Nokia 5.3 предыдущего поколения и должен получить название Nokia 5.4. Nokia 5.3 был выпущен в марте, но финская компания планирует обновить модельный ряд уже в ближайшее время. Благодаря NokiaPowerUser появились некоторые подробности о смартфоне, а также график запуска.
Согласно данным NokiaPowerUser, смартфон Nokia 5.4 будет оснащен экраном с отверстием под фронтальную камеру. В предыдущем телефоне на экране имеется каплевидный вырез. Размер дисплея грядущего смартфона составляет около 6,4 дюйма. Новинка будет поставляться в двух конфигурациях памяти: 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопитель, а также 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопитель. Кроме того, устройство изначально будет выпущено в двух цветовых вариантах: синем и фиолетовом. Чуть позже на выбор станут доступны другие варианты расцветки корпуса. К сожалению утечка не содержит никаких сведений об аппаратной начинке будущего смартфона, однако, очевидно, что технические характеристики будут улучшены в сравнении с текущей моделью.
В Nokia 5.3 финский производитель смартфонов последовал мировому тренду и установил четыре задние камеры. Приемник также должен получить четыре датчика изображения на задней панели. Как и большинство устройств Nokia, версия 5.4 также будет частью программы Android One, что означает выход ранних обновлений и более долгую поддержку. Если новый смартфон выйдет с новейшей версией системы Android 11, то будущие владельцы смогут рассчитывать на последующее обновление вплоть до версии Android 14. С большой долей вероятности новинка также получит поддержку быстрой зарядки, так как она все чаще появляется даже в бюджетных устройствах.
В отчете также упоминается, что HMD Global планирует выпустить свой смартфон Nokia 5.4 намного раньше, чем ожидалось, однако, без обозначения какой-либо определенной даты или временного отрезка. Если это так, то в ближайшие недели будет появляться больше утечек о новинке. Поклонникам бренда остается набраться немного терпения.
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