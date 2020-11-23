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Сегодня Khronos выпустила окончательные версии набора спецификаций расширений Vulkan, GLSL и SPIR-V, которые легко интегрируют трассировку лучей в существующую структуру API Vulkan. Это важная веха, поскольку это первый в отрасли открытый кросс-платформенный стандарт для ускорения трассировки лучей, который может быть развернут как с использованием существующих вычислительных ресурсов GPU, так и с использованием выделенных ядер для трассировки лучей. Vulkan Ray Tracing будет знаком всем, кто использовал DirectX Raytracing (DXR) в DirectX 12, но также предоставляет расширенные функциональные возможности, такие как возможность балансировки нагрузки операций трассировки лучей на центральный процессор. Хотя трассировка лучей будет сначала развернута в настольных системах, эти расширения Vulkan были разработаны для обеспечения возможности функционирования трассировки лучей и на мобильных устройствах.

Эти расширения были первоначально выпущены в качестве предварительных версий в марте 2020 года. С тех пор от поставщиков оборудования и разработчиков программного обеспечения как внутри Khronos, так и из более широких кругов было получено множество отзывов, которые были учтены разработчиком, однако общая форма API и предоставляемые функции принципиально после этого остались без изменений.

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Сегодняшний выпуск спецификаций расширения - это только начало развертывания Vulkan Ray Tracing. В ближайшие дни и недели будут обновлены дополнительные компоненты экосистемы, такие как цепочки инструментов шейдеров и уровни проверки, с поддержкой функции трассировки лучей, чтобы разработчики могли легко использовать эти расширения в своих приложениях. Прогресс по этим обновлениям экосистемы можно отслеживать на GitHub. Окончательный выпуск Vulkan SDK (1.2.162.0 или новее) с поддержкой трассировки лучей Khronos Vulkan выйдет в середине декабря.

Общая функциональность, предоставляемая набором расширений Vulkan Ray Tracing, не изменилась по сравнению с их предварительными версиями. Для получения более подробной информации на английском языке можно пройти по данной ссылке.