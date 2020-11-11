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XFX показала тизер кастомной видеокарты Radeon RX 6800

Компания XFX в Twitter разместила видео ролик с грядущей кастомной версией видеокарты Radeon RX 6800
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 В преддверии выхода нового поколения видеокарт AMD на базе архитектуры RDNA2, многие партнеры  компании, такие как ASUS, PowerColor, Sapphire, анонсировали свои версии карт, отличные от эталонного дизайна. К перечисленным производителям теперь присоединяется XFX со своей кастомной версии видеокарты Radeon RX 6800. Об этом сегодня компания сообщила в размещенном в Twitter коротком видео ролике. Пользователи, знакомые с продукцией компании XFX найдут некоторые сходства в дизайне  с картой предыдущей серии Radeon RX 5700 THICC с небольшими изменениями, чтобы сделать новинку более современной.

 Дизайн кожуха и системы охлаждения с тремя вентиляторами является полностью самостоятельной разработкой XFX. Кулер имеет размер больший, чем печатная плата, поэтому третий вентилятор будет проталкивать воздух не через радиатор наружу корпуса, а внутрь системного блока. На рендере сложно  подробно рассмотреть систему питания, однако, похоже, что новая серия THICC будет иметь двойные 8-контактные разъемы питания.

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 Кроме того, при внимательном рассмотрении изображения можно увидеть, что на видеокарте нанесен логотип с названием 6800 XL. Ранее в сети появлялись слухи, что таковым было изначальное название  не XT Radeon RX 6800, однако, по каким-то причинам в AMD отказались от такого названия. Почему в XFX решили оставить оригинальное название не совсем понятно.

 Напомню, что выход в продажу новой серии видеокарт состоится 18 ноября, а спустя пару недель должны появиться видеокарты от партнеров AMD с дизайном плат и систем охлаждения собственной разработки. Стоит напомнить желающим приобрести новинку, что по имеющейся информации запасы карт будут весьма ограничены и стоит заранее быть готовым к невозможности её приобретения в первые недели после поступления в продажу.

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radeon xfx radeon rx 5700 radeon rx 6800 radeon rx5700
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REY_B_
00:03
При полной нагрузке, радиаторы и трансы должны рассеять 85 Вт тепла. Для этого железа, многовато однако. Какие температуры под нагрузкой?
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warmuza
00:01
Он не выжил.
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SpeedT
23:58
Только одно на уме: надо перезамерять все остальные блоки. А то типа Дипкул всех краше - так в это "верится". Типовая погрешность замеров. Таблицы не имеют смысла тогда
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ850-M-V2L
llucul
23:56
" Шапочку фольги не снимай, а то "сионисты" кругом). Самая главная задача дьявола - убедить всех , что его нет )))
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