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В преддверии выхода нового поколения видеокарт AMD на базе архитектуры RDNA2, многие партнеры компании, такие как ASUS, PowerColor, Sapphire, анонсировали свои версии карт, отличные от эталонного дизайна. К перечисленным производителям теперь присоединяется XFX со своей кастомной версии видеокарты Radeon RX 6800. Об этом сегодня компания сообщила в размещенном в Twitter коротком видео ролике. Пользователи, знакомые с продукцией компании XFX найдут некоторые сходства в дизайне с картой предыдущей серии Radeon RX 5700 THICC с небольшими изменениями, чтобы сделать новинку более современной.

Дизайн кожуха и системы охлаждения с тремя вентиляторами является полностью самостоятельной разработкой XFX. Кулер имеет размер больший, чем печатная плата, поэтому третий вентилятор будет проталкивать воздух не через радиатор наружу корпуса, а внутрь системного блока. На рендере сложно подробно рассмотреть систему питания, однако, похоже, что новая серия THICC будет иметь двойные 8-контактные разъемы питания.

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Кроме того, при внимательном рассмотрении изображения можно увидеть, что на видеокарте нанесен логотип с названием 6800 XL. Ранее в сети появлялись слухи, что таковым было изначальное название не XT Radeon RX 6800, однако, по каким-то причинам в AMD отказались от такого названия. Почему в XFX решили оставить оригинальное название не совсем понятно.

Напомню, что выход в продажу новой серии видеокарт состоится 18 ноября, а спустя пару недель должны появиться видеокарты от партнеров AMD с дизайном плат и систем охлаждения собственной разработки. Стоит напомнить желающим приобрести новинку, что по имеющейся информации запасы карт будут весьма ограничены и стоит заранее быть готовым к невозможности её приобретения в первые недели после поступления в продажу.