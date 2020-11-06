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Представитель компании ASUS в Скандинавии предупредил о низком запасе видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT при запуске. Заявление прозвучало на форуме Sweclockers, где представитель бренда ASUS в Северной Европе Дэвид Хаммер сообщил, что AMD Radeon RX 6800 XT, как ожидается, будут распроданы в течение нескольких минут после запуска.

Ранее розничные продавцы также сообщали, что графические карты AMD Radeon RX 6000 будут иметь ограниченный запас на момент запуска. Сообщается, что проблемы с запасами были более актуальны в отношении Radeon RX 6900 XT, которая на начальном этапе будет эксклюзивным вариантом от AMD. Однако более новые отчеты предполагают, что даже предложение Radeon RX 6800 XT будет очень ограниченным, и партнеры ожидают.

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Ниже приводится заявление представителя ASUS относительно запаса AMD Radeon RX 6800 XT:

"Он будет довольно ограниченным: больше RX6800, меньше 6800XT ... как и практически все видеокарты сейчас, мы ожидаем, что все запасы закончатся через несколько минут, поэтому вам нужно повесить замок. Затем пройдет 1-2 недели, прежде чем мы начнем доставлять наши партнерские карты, слишком рано говорить, как выглядит предложение, но спрос, вероятно, останется высоким".

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Дэвид также подтвердил, что партнерские карты серии AMD Radeon RX 6800 будут доступны примерно через неделю или две после запуска. Он не возлагает больших надежд на их появление в больших количествах, поэтому, возможно, стоит ожидать повторения того, что мы видели в день запуска серии NVIDIA GeForce RTX 3000. С другой стороны, ожидается, что Radeon RX 6800 будет иметь больший запас, чем RX 6800 XT и RX 6900 XT, но из-за более высокого спроса карта также может быть быстро распродана.

Компания AMD уже пообещала, что они работают с розничными торговцами и партнерами, чтобы предотвратить попадание карт в руки к спекулянтам при запуске. Однако вчера перекупщики уже проявили себя и получили недавно выпущенные процессоры Ryzen 5000 для настольных ПК, которые теперь выставлены на eBay по гораздо более высоким ценам.

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Компания ASUS уже продемонстрировала три варианта своей пользовательской линейки Radeon RX 6000, которые включают модели ROG STRIX LC, ROG STRIX и TUF Gaming. К ним относятся только варианты на базе графических процессоров Radeon RX 6800 XT и RX 6800.