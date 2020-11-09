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Компания PowerColor, выпускающая видеокарты на базе графических процессоров компании AMD, готовится представить новую видеокарту серии «Red Devil». Это следует из нового тизера, который предоставила компания. Представленная видеокарта будет построена на графическом процессоре Radeon RX 6800 XT. Создавая специальную видеокарту PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil, компания предлагает потребителям свои лучшие разработки и передовой дизайн. Сегодня мы получаем первое представление о том, что нас ждет после полноценного анонса новинки. На изображении выше изображена задняя сторона графической карты с темной металлической задней панелью, освещенной логотипом Red Devil. На представленном изображении также можно разглядеть напечатанный логотип Red Devil. Ожидается, что нестандартный дизайн карты будет иметь трехслотовое исполнение и три вентилятора в системе охлаждения. Учитывая, что эталонный дизайн AMD оценивается по рекомендованной розничной цене в 649 долларов, эта кастомная видеокарта, возможно, будет стоить несколько дороже. Ранее в сети уже появлялось видео, показывающее процесс создания дизайна новинки от PowerColor.