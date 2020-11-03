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Несколько часов назад был официально представлен смарт-браслет Honor Band 6. Новое носимое устройство комплектуется большим 1,47-дюймовым AMOLED дисплеем с соотношением экрана к корпусу 64%. Браслет оснащен изогнутым стеклом 2.5D и одной боковой кнопкой.

Honor Band 6 получил обновленную систему мониторинга сердечного ритма HUAWEI TreSeen 4.0 четвертого поколения и поддержку определения насыщения крови кислородом. Он также оснащен технологией мониторинга сна HUAWEI TruSleep 2.0 и датчиком давления HUAWEI Trurelax. В то же время он поддерживает всесторонний мониторинг состояния здоровья и становится "стражником" здорового образа жизни пользователя.

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Браслет Honor Band 6 поддерживает 10 спортивных режимов, автоматическое определение спортивных категорий и автоматически напоминает пользователю, если он забыл записать процесс тренировки.

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Кроме того, в Honor Band 6 впервые применяется технология быстрой зарядки. Зарядка в течение 5 минут обеспечит использование устройства в течение 2 дней. При полной зарядке его можно использовать в течение 14 дней.

Что касается стоимости, то стандартная версия Honor Band 6 стоит 37 долларов США, а версия Honor Band 6 NFC оценивается в 43 доллара США. Предварительная продажа стартует завтра 4 ноября.

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Honor Band 6 станет основным конкурентом для серии Xiaomi Mi Band, которая является самым продаваемым смарт-браслетом в мире. На данный момент самым новым устройством Xiaomi является Mi Band 5. Но, в отличие от Honor, Xiaomi обновляет своё устройство раз в два года, а последний выход её браслета состоялся в июне этого года. Таким образом ждать новой модели в ближайшее время не стоит. Это отличный шанс для укрепления позиции Honor на рынке подобных устройств.