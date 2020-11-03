Анонсирован Novasom M9 - альтернатива Raspberry Pi с поддержкой дисков M.2
Сегодня компания Novasom Industries представила свой новый одноплатный компьютер (SBC) Novasom M9, который станет отличной альтернативой самого знаменитого микрокомпьютера Raspberry Pi. Сердцем Novasom M9 является процессор Rockchip RK3399 поддерживает размером 105 x 56 мм, который объединяет в себе четыре ядра ARM Cortex-A53, два ядра Cortex-A72 и графический процессор ARM Mali-T860 MP4. В дополнение к процессору RK3399 Novasom Industries снабдила новинку 4 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR3 и флеш-накопителем eMMC объемом 128 Гб.
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M9 может похвастаться наличием слота M.2 для подключения твердотельного накопителя NVMe, что выделяет его среди других представителей данного класса устройств. Естественно, Novasom Industries также включила в состав M9 слот для карт памяти microSD. Кроме того, Novasom M9 имеет три видеовыхода для подключения дисплея, включая DisplayPort 1.2, HDMI и MIPI DSI. Также имеется два разъема для подключения камеры MIPI CSI и 26-контактный разъем расширения. Также, Novasom M9 имеет один порт USB Type-A и еще одно USB-соединение через разъемы расширения. Два из них поддерживают новый стандарт USB 3.0, а два других - USB 2.0.
M9 оснащен портом Gigabit Ethernet, поддерживает Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 LE и оснащена разъемом GPIO. По заявлению производителя, M9 может работать под управлением Android и Linux BSP.
К сожалению, Novasom Industries еще не сообщила, сколько будет стоить её новый микрокомпьютер и, когда компания выпустит плату.
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