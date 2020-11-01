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Вчера компания Intel представила Iris Xe MAX. Это дискретный графический процессор для ноутбуков с 96 исполнительными модулями. Он имеет то же количество ядер графического процессора, которым оснащены некоторые процессоры Tiger Lake 11-го поколения. Графический процессор основан на архитектуре Xe-LP и изготовлен с использованием технологии Intel 10nm SuperFin.

96 EU в общем количестве имеют 768 ядер, что явно не достаточно для большинства современных игр. Iris Xe MAX был разработан для сверхкомпактных ноутбуков с процессорами Tiger Lake. По сути, это первая полноценная экосистема Intel с дискретным графическим процессором, основанная на 10-нм архитектуре.

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На данный момент Intel не разработала никакой технологии, которая позволила бы Xe dGPU и Xe iGPU объединять в единое целое, подобно NVIDIA SLI или AMD CrossFire. Это довольно странно, учитывая, что оба варианта графического процессора - это по сути одни и те же чипы. Вместо этого Intel выбрала традиционную конфигурацию, в которой дискретный GPU отображается в системе в качестве вторичного графического процессора.

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Компания Intel использует Xe MAX как графический процессор для создания мобильного контента, где важно кодирование видео, а не как игровой графический процессор. Он является больше вспомогательным графическим процессором, чем специализированным решением для воспроизведения 3D графики.

Первые ноутбуки с графикой Iris Xe MAX уже были протестированы. Один из первых - от пользователя OvO, протестировавшего ноутбук Acer Swift S3x:

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На данный момент утилита GPU-Z не полностью распознает Xe MAX dGPU. Очевидно, что частота и пропускная способность памяти неправильно отображаются, но данные об архитектуре ядра присутствуют:

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Ovo протестировал дискретный графический процессор Intel в 3DMark. Iris Xe MAX набрал 1826 баллов в тесте 3DMark Time Spy и 6611 баллов в 3DMark Fire Strike. Скорее всего, это общие оценки, и, как объяснил тестировщик, эти оценки не отражают окончательную производительность графики, поскольку драйверы работали некорректно.

Производительность Intel Iris Xe MAX dGPU находится где-то в пределах производительности NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile, GTX 970M и MX 450 - последний является наиболее сопоставимым графическим процессором. Все это согласно данным Notebookcheck: