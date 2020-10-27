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Всего через три дня после того, как процессор AMD Ryzen 5 5600X был протестирован в однопоточном тесте производительности PassMark и получил наивысший балл, флагманский чип линейки Zen3 под названием Ryzen 9 5950X смог показать еще более внушительный результат, превзойдя топовый процессор Intel Core i9 10-го поколения от компании Intel.

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Ryzen 9 5950X является 16-ядерным 32-поточным процессором, который компания AMD позиционирует в качестве лучшего игрового процессора грядущей линейки Ryzen 5000. Данному чипу удалось набрать 641 балл в однопоточном тесте Cinebench R20, что дает надежду на отличную игровую производительность. На данный момент игровые приложения больше предпочитают процессоры от синей компании, но похоже, что вскоре все может поменяться.

В однопоточном тесте PassMark Ryzen 9 5950X получил 3693 балла, что примерно на 7% лучше, чем у Ryzen 5 5600X, и на 16% лучше, чем смог набрать флагманский Core i9-10900K.

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Конечно в многопоточном тесте PassMark процессор AMD Ryzen 9 5950X не является лучшим чипом и проигрывает серии Ryzen Threadripper, но он имеет значительно меньшую стоимость и меньшее количество ядер и потоков.

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Кроме того, новинка была замечена в списке на веб-сайте Geekbench. Ryzen 9 5950X получил в однопоточном режиме 1700 баллов, а в многопоточном - 14018 баллов. На данный момент значение однопоточного режима является лучшим из всех полученных ранее результатов.

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На скриншоте видно, что процессор во время тестирования имел стабильную тактовую частоту выше 5,0 ГГц. Пока не известно, был ли процессор разогнан вручную или это результат работы функции автоматического ускорения.

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Напомню, что компания AMD официально выпустит в продажу процессоры серии Ryzen 5000 5 ноября. Рекомендованная стоимость Ryzen 9 5950X составит 799 долларов, это на 100 долларов выше, чем у текущего доступного в продаже флагмана Ryzen 9 3950X на базе архитектуры Zen2.