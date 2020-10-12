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Сегодня появилась информация от пользователя @duanrui1205, который в своем сообщении в Twitter написал, что смартфоны iPhone12 Pro и iPhone12 Pro Max получат разные камеры. Текущее поколение смартфонов Apple iPhone11 Pro и iPhone11 Pro Max различаются лишь размером экрана, а количественный и качественный состав датчиков изображения них одинаковый. Судя по всему, iPhone12 Pro Max будет обладать улучшенным телефото и сверхширокоугольными датчиками.

Сверхширокоугольный сенсор камеры в iPhone12 Pro Max будет оснащен 1,7 мкм пикселями. Данное значение превышает таковое в iPhone12 Pro на 47 процентов. Оба сенсора будут иметь диафрагму f/1.6 и новый семилинзовый объектив, однако, на iPhone12 Pro Max сверхширокоугольная камера будет обладать более широким полем зрения, чем у iPhone12 Pro.

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Кроме того, в iPhone12 Pro Max будет установлен телеобъектив с фокусным расстоянием 65 мм, в отличие от телеобъектива на 52 мм в iPhone12 Pro. @duanrui1205 добавил, что iPhone12 Pro Max также будет предлагать 5-кратное оптическое увеличение, в то время как iPhone12 Pro будет поддерживать только 4-кратное оптическое увеличение. Однако стоит сказать, что скорее всего данные показатели относятся к так называемому гибридному зуму. Если это так, то iPhon12 Pro Max может иметь 3-кратный телеобъектив, а iPhone12 Pro - 2-кратный. Прибавка этих значений к сверхширокоугольной камере с 2-кратным оптическим увеличением, как раз и даст 4-кратный и 5-кратный оптический зум для 12 Pro и 12 Pro Max.