Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Сегодня появилась информация, что компания NVIDIA отказалась от выпуска видеокарты GeForce RTX 3070 Ti, по крайней мере на данном этапе развертывания карт нового поколения. Данное сообщение разместил портал VideoCardz. Сославшись на неназванные источники информации, веб-сайт утверждает, что причина такого решения компанией Nvidia не указана, хотя, по его мнению, причиной могут быть возникшие проблемы с производством необходимого количества полностью работоспособных графических процессоров GA104. По слухам, видеокарта GeForce RTX 3070 Ti должна иметь 6144 ядра CUDA и 16 Гб локальной видеопамяти стандарта GDDR6, что дало бы ему значительное преимущество перед обычной GeForce RTX 3070.

Сейчас для выпуска видеокарт RTX 3070 компания NVIDIA использует урезанную версию кристалла GA104, который также предположительно станет основой для 16-гигабайтной версии RTX 3070 и предстоящего графического процессора RTX 3060 Ti. Кроме того ресурс Videocardz утверждает, что RTX 3060 T появится в середине ноября, незадолго до анонса карт RTX 3070 и RTX 3080 с увеличенным объемом памяти до 16 Гб и 20 Гб соответственно.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Видеокарта RTX 3060 Ti станет самой дешевой в линейке NVIDIA RTX 30 для настольных ПК до тех пор, пока не будет выпущена RTX 3060, технические характеристики которой пока остаются загадкой. Стоит напомнить, что версия RTX 3060 Ti получит в свое распоряжение 4864 ядра CUDA на кристалле GA104-200 площадью 392 мм². Карта будет комплектоваться памятью стандарта GDDR6 объемом 8 Гб со скоростью работы 14 Гбит/с и 256-битной шиной памяти.