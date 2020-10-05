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10 сентября текущего года компания Huawei на конференции разработчиков официально представила операционную систему Hongmeng 2.0. Первое устройство на базе бета-версии системы должно выйти в декабре, а в следующем году большинство смартфонов Huawei получат поддержку ОС Hongmeng 2.0.

Президент отдела потребительского программного обеспечения Huawei BG, недавно заявил, что компания планирует предоставить разработчикам бета-версию мобильного телефона с системой Hongmeng 2.0. Некоторые пользователи мобильных телефонов Huawei смогут обновиться на систему Hongmeng в январе и феврале следующего года. Однако первоначальное развертывание обновления займет около двух месяцев. После этого начнется полномасштабный запуск системы.

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Сегодня в Интернете в сети Weibo один из пользователей опубликовал список очередности этапов адаптации устройств с различными процессорами компании Huawei с ОС Hongmeng. Сначала обновление придет на устройства с процессором Kirin 9000, затем на втором этапе на Kirin 990 5G, следом на третьем этапе будет частичное обновление для процессора Kirin 990 4G, 985 и 820, четвертый этап затронет также остальные Kirin 820, Kirin 980 и оставшиеся 990 4G, а на последнем этапе обновление придет для чипсетов начального уровня Kirin 810 и частично для Kirin 710.

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Таким образом, согласно полученной информации первыми будут обновлены флагманы компании Huawei, затем устройства попроще и в конце бюджетники.

Что касается совместимости ОС Hongmeng с оболочкой EMUI 11, то в компании считают, что отказ Huawei от Android должно принести пользователям больше пользы, чем вреда.

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Напомню, что с тех пор, как правительство США ввело торговые ограничения и санкции против Huawei, китайский производитель значительно ускорил процесс разработки собственной операционной системы. К текущему моменту времени операционная система Hongmeng не может похвастаться возможностями, которые предоставляют Android и iOS. Однако в Huawei царит оптимистичный настрой, а система продолжит свое развитие. Будет интересно взглянуть на действующий смартфон с установленной на него ОС Hongmeng.