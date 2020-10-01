Windows 10 получит функцию мониторинга состояния хранилища и многое другое
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В последнем предварительном обновлении компания Microsoft выпустила несколько улучшений для Windows 10, включая одну новую функцию, помогающую пользователю контролировать состояние накопителей. При обнаружении проблем с оборудованием Windows 10 уведомит пользователей об отказе диска и потере данных. Кроме того, обновление также включает улучшения Блокнота и приложения Microsoft Your Phone.
На данный момент новая функция мониторинга хранилища Windows 10 ограничена только твердотельными NVMe накопителями и не работает с устройствами SATA SSD и HDD.
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ОС Windows покажет указанное выше уведомление, когда возникнут проблемы с накопителем или если в системе появятся проблемы с производительностью. Кроме того, состояние диска можно просмотреть пройдя в меню «Настройки»> «Система»> «Хранилище»> «Управление дисками и томами».
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Интересно, что теперь Windows 10 также может отображать приблизительный оставшийся срок службы устройства хранения. Эти данные основаны на прогнозе производителя относительно срока службы накопителя. Кроме того, пользователь также может просмотреть доступное пространство, температуру накопителя и другую полезную информацию.
Прочие изменения
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Microsoft отметила, что отключит функцию синхронизации тем для Windows 10. В результате пользователи больше не смогут синхронизировать тему на своих устройствах, но единовременная загрузка последнего фона рабочего стола будет сохранена в папке «WallpaperBackup», когда Windows 10 устанавливается на новом устройстве.
Также в новом обновлении Microsoft добавляет способность Блокнота учитывать возможность перезапуска приложений, позволяя Windows 10 автоматически восстанавливать приложения при выходе и входе в систему.
Для тех, кто использует приложение Your Phone, Microsoft представляет упрощенный интерфейс, который позволяет управлять настройками приложения и несколькими подключенными устройствами.
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