MINISFORUM H31G - самый маленький мини-компьютер с дискретной графикой выйдет 29 сентября
Еще летом текущего года был представлен компьютер MINISFORUM H31 представляющий собой компактный мини-ПК с процессором Intel Core i3-9100. Единственным, что можно было выбрать при его покупке, являлась конфигурация оперативной памяти и объем встроенного накопителя. Новый мини компьютер H31G призван решить данную проблему и предоставить более серьезную производительность благодаря возможности установки процессоров Intel серий Core i5 и Core i7 предыдущего поколения. Также система получила более серьезную систему охлаждения. Кроме того, теперь компьютер комплектуется дискретной графической картой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 Гб памяти стандарта GDDR5. Это конечно не RTX 3080, но лучше уж так, чем вообще никак.
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MINISFORUM H31G рекламируется производителем как самый компактный в мире настольный мини компьютер, специально разработанный для любителей игр и продвинутых создателей контента. Датой поступления в продажу значится 29 сентября. Всего планируется две версии компьютера, отличающиеся лишь моделью процессора:
Intel Core i5-9500F, 16 ГБ памяти DDR4, 256 SSD-накопителей: 659 долларов;
Intel Core i7 9700F, 16 ГБ памяти DDR4, 256 SSD-накопителей: 799 долларов.
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На видео ниже показано, как инженерам MINISFORUM удалось получить такую относительно большую вычислительную мощность в ограниченном пространстве. Материнская плата была специально спроектирована для данного мини-ПК. Система охлаждения использует 4 медных трубки и два бесшумных вентилятора, скорость которых можно регулировать в BIOS. Что касается хранилища, то H31G может оснащаться TF-картами, SSD-дисками формата M.2 SATA, SSD-накопителями PCIe x4 NVMe, а также с 2,5-дюймовыми жесткими дисками. Кроме того, система имеет поддержку беспроводного Интернета через протокол WiFi 6 с максимальной скоростью передачи 2,4 Гбит/с.
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