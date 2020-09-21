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У вас когда-нибудь возникала ситуация, что при эксплуатации настольного компьютера или тем более ноутбука не хватало имеющихся портов USB? Если да, то специально для таких пользователей компания Portwell разработала плату PEB-9783G2AR. Новинка спроектирована и построена на базе чипсете Intel W480E / Q470E, который предназначен для установки любого процессора Intel 10-го поколения с TDP до 80 Вт. На плату можно установить не только чипы для персональных компьютеров Comet Lake-S, но и серверные процессоры Xeon W - серии. Казалось бы что в ней необычного, но это только если не видеть её собственными глазами. Те же кто увидит ее впервые могут испытать небольшое потрясение, от увиденного.

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Материнская плата Portwell PEB-9783G2AR имеет на своем борту целых 20 портов USB 3.1 Gen1, которые можно одновременно использовать с полной скоростью передачи данных 5 Гбит/с. Плата не использует технологию разделения, поэтому пользователь получает полную пропускную способность. Чтобы заставить такое количество портов работать на полную мощность, компания Portwell предположительно перенаправила полосы пропускания набора микросхемы, предназначенных для разъемов SATA 3, и использовала их для подключения портов USB, оставив только два порта SATA 3. Плата выполнена в форм-факторе FlexATX для серверов и стоек 1U и имеет боковой порт PCIe 3.0. Новинка может похвастаться не только поддержкой процессоров Xeon, но также имеет поддержку памяти ECC DDR4-2666 МГц объемом до 128 Гб. Задняя панель ввода-вывода также включает два порта RJ45 Ethernet, три 3,5 аудио разъема, два порта DisplayPort 1.4 и один порт HDMI.

На данный момент нет информации о ценах и доступности платы. Учитывая, что это серверная плата, не стоит ожидать её появления в обычных розничных магазинах.