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Microsoft Surface Duo являющийся революционным смартфоном с двумя экранами был анонсирован еще в 2019 году, а поступил в продажу только в этом месяце и пока только на территории США. Стоимость устройства не соответствует статусу "самой демократической страны в мире" и составляет внушительные 1399 долларов за Surface Duo со 128 Гб памяти и 1499 долларов с внутренним накопителем на 256 Гб.

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Сердцем смартфона является Snapdragon 855 - флагманский процессор 2019 года от компании Qualcomm, компанию которому составляет оперативная память объемом 6 Гб. Кроме того, Surface Duo приютил на борту одиночную камеру разрешением 11 мегапикселей. За автономную работу складного смартфона отвечает небольшая по современным меркам аккумуляторная батарея емкостью 3577 мАч.

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Смартфон Surface Duo работает на базе немного модифицированной операционной системы Android.

Все приложения, предназначенные для Android должны без проблем работать на устройстве, однако, некоторые приложения будут работать лучше всего, только если они оптимизированы для работы с двумя экранами и полностью используют форм-фактор смартфона.

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В Microsoft заявили, что компания тесно сотрудничала с Google, чтобы оптимизировать платформу для устройства с двумя экранами. Это касается не только ОС Android, но и таких приложений, как Google Play Music, Maps и Chrome.

Ниже перечислены приложения, которые были специально оптимизированы для работы с Surface Duo:

Microsoft Edge. Microsoft To-Do. Microsoft News. OneDrive. Outlook. Office. OneNote. Solitaire Collection. Google Chrome. Google Play Books. Amazon Kindle Adobe Acrobat Reader.

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Surface Slim Pen, также специально оптимизирован для работы с указанными приложениями.

По мере приобретения популярности среди пользователей и возможного выхода устройства на международный рынок, разработчики будут ускоренными темпами оптимизировать свои приложения для Surface Duo, а благодаря тесному сотрудничеству с Google, Microsoft сможет убедить больше разработчиков создавать приложения для Surface Duo и других устройств с двумя экранами, которые появятся в будущем.