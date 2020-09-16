Рендер Nokia 9.3 Pureview с подэкранной камерой появился в сети
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Успех компании HMD Global на рынке мобильных телефонов можно рассматривать и оценивать по-разному. Однако, компания получила свою долю на рынке, а производимые её смартфоны находят своего покупателя.
Одной из проблем компании является флагманский смартфон, а точнее сложности, возникающие при попытке его создать. Это является довольно серьезной репутационной потерей, преодолеть которую у HMD Global никак не получается. Последний выпущенный компанией флагман Nokia 9 PureView, несмотря на попытки внести новшества в фотографические возможности устройства, был встречен довольно прохладно, и HMD Global всячески откладывает выпуск преемника уже второй год подряд.
Тем не менее, похоже, что в этом году все таки будет представлен смартфон Nokia 9.3 PureView. Одной из фишек телефона должна стать подэкранная фронтальная камера, на что указывает появившееся изображение смартфона. Кроме того, устройство получит дактилоскопический сенсор встроенный в дисплей.
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Кроме того, если судить по рендеру новый смартфон, как и предшественник будет иметь на тыльной стороне пять фото датчиков, включая телеобъектив с оптическим увеличением и сверширокоугольный датчик.
Также есть мнение, что новый флагман Nokia будет иметь дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 865, от 6 до 8 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом от 128 до 256 Гб, а также 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Стоимость смартфона ожидается в районе 800 вечно зеленых купюр.
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Анонс нового флагмана от Nokia может состояться ближе к концу года.
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