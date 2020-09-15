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После анонса нового поколения игровых графических процессоров NVIDIA в сети появилось множество изображений видеокарт от различных производителей, однако, они не давали представление о печатной плате самих карт и расположении на ней компонентов. Сегодня благодаря вездесущему порталу VideoCardz у всех любителей компьютерной техники появилась возможность в подробностях рассмотреть переднюю часть графических плат GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 на базе эталонной платы PG132, которая будет использоваться партнерами компании Nvidia при производстве референсных видеокарт на архитектуре Ampere. Оригинальные платы PG133 и PG136 с треугольным вырезом и 12-контактным разъемом питания будут использоваться только в производстве видеокарт NVIDIA Founders Edition. Референсная плата PG132 для GeForce RTX 3080

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Основное различие между платами GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 сразу бросается в глаза - это отсутствие разъема NVLink необходимое для организации SLI. Только топовая видеокарта GeForce RTX 3090 имеет такую возможность, что может выглядеть странно, так как GeForce RTX 3090 сама по себе должна показывать беспрецедентную производительность, а владельцам менее мощных карт можно было бы позже докупить еще одну карту и повысить игровую производительность системы с меньшими затратами.

Референсная плата PG132 для GeForce RTX 3090 Другой отличительной чертой карт является отсутствие на плате GeForce RTX 3080 двух модулей памяти GDDR6X. Напомню, что RTX 3090 имеет чипы памяти на обеих сторонах платы по 12 штук с каждой стороны, что дает общий объем памяти в 24 Гб. GeForce RTX 3080 имеет всего 10 модулей с общим объемам памяти 10 Гб. Есть информация, что планируется выпуск RTX 3080 с 20 Гб локальной памяти, но это может произойти после выхода видеокарт Big Navi от AMD, если они смогут навязать серьезную конкуренцию картам Nvidia. анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Плата NVIDIA PG133 для GeForce RTX 3080 Founders Edition реклама



Обе референсные карты имеют по два 8-контактных разъема питания, но имеют различия в силовых компонентах. Кроме того, даже на плате RTX 3090 не установлены все силовые элементы и конденсаторы. Возможно, эта же плата будет использоваться при производстве видеокарт серии TITAN, тогда все места под элементы питания будут использованы.