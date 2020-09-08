Спецификации смартфона Moto G9 Plus утекли в сеть
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Как известно компания Motorola всегда выпускает несколько версий своих смартфонов серии Moto G, однако с новейшей серией Moto G9 компания решила изменить свою традицию и немного отложить выход модели Moto G9 Plus. Однако, сегодня все встало на свои места и у нас есть возможность познакомиться со спецификациями старшей модели серии.
Пользователь Роланд Квандт опубликовал в Твиттере информацию от одного из европейских операторов сотовой связи Orange Slovakia, которая рассказывает о технических характеристиках грядущего старшего представителя серии Moto G9. Естественно, новый смартфон получился несколько крупнее и тяжелее младшего собрата. Ели размер увеличился не на много, то в весе новинка прибавила целых 23 грамма, что в итоге дает общую массу в 223 грамма.
Аппарат оснащается огромным 6,81-дюймовым экраном разрешением 2400 × 1080 пикселей. Смартфон G9 Plus получил оперативную память объемом 4 Гб и внутреннюю систему хранения объемом 128 Гб. Информации о чипсете, установленном в устройстве нет, но вероятнее всего им станет Snapdragon 662 компании Qualcomm, как и у оригинального Moto G9. Аккумуляторная батарея имеет объем 5000 мАч. Дактилоскопический сенсор у новинки никуда не делся, однако, он находится на боковой стороне смартфона, а не как обычно на задней панели.
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Смартфон получил модуль из четырех задних камер, основная из которых получила 64 мегапиксельный сенсор.
Что касается эстетической составляющей, то смартфон Moto G9 Plus на данный момент представлен только в синем цвете, но имеется информация, что через какое-то время выйдет версия с золотым окрасом. Точное время поступления в продажу не известно неизвестно, однако, с учетом данной утечки этого стоит ожидать совсем скоро.
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Если судить по данной утечке, то стоимость смартфона Moto G9 Plus составляет 255 евро или около 300 долларов. Стоит отметить, что Moto G9 Play Orange Slovakia предлагает за 199 евро или около 235 долларов.
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