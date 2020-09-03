Qualcomm представила Snapdragon 8cx Gen 2 5G для ноутбуков
Компания Qualcomm анонсировала Snapdragon 8cx Gen 2 5G, являющийся мобильным процессором для высокопроизводительных безвентиляторных устройств на базе архитектуры ARM. Данное объявление было сделано на мероприятии IFA в Берлине, где президент Qualcomm Криштиану Амон выступил с виртуальным программным докладом.
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Qualcomm утверждает, что чип обладает TDP 7 Вт и обеспечивает на 18% более высокую производительность системы, чем процессор Intel Core i5 поколения Ice Lake, и на 51% больше, чем у Intel Core i5 Lakefield с TDP 7 Вт. Компания Qualcomm также заявила, что новый чип Snapdragon предлагает до 39% больше производительности на ватт, чем Intel Core i5 10-го поколения, и на 58% больше, чем Core i5 Lakefield. Компания не представила никаких конкретных спецификаций, включая тактовую частоту или количество ядер и потоков.
Некоторые из преимуществ, о которых говорит Qualcomm, например, многодневное время автономной работы, аналогичны тем, что уже были известны раньше. Кроме того, Snapdragon 8cx Gen 2 поддерживает разрешение HDR-камер до 4K (до 32 мегапикселей), захват и воспроизведение HDR-видео, а также поддержку двух 4K мониторов с частотой 60 к/с. Snapdragon 8cx Gen 2 будет поддерживать Wi-Fi Sub 6 ГГц и технологию mmWave.
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Первым партнером Qualcomm является компания Acer, а Snapdragon 8cx Gen 2 дебютирует в Acer Spin 7, цена и доступность которого пока не известны.
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