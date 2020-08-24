iPhone XR не будет снят с производства после выхода iPhone 12, но его цена будет снижена
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На прошлой неделе появилось сообщение, что вслед за выпуском серии iPhone 12 производство iPhone XR будет остановлено, затем настанет черед iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Данный шаг призван для исключения внутренней конкуренции между устройствами компании Apple. Однако сегодня один из авторитетных инсайдеров высказал свое мнение, что модели 2018 года по-прежнему будут производиться параллельно с новой линейкой смартфонов iPhone 2020 года.
Инсайдер Komiya опубликовал соответствующую информацию на своей страничке в Twitter. В сообщении он перечислил модели смартфонов, входящих в линейку устройств 2020 года. Одним из этих устройств является iPhone XR, это дает возможность предполагать, что он не будет снят с производства, а поэтому весьма вероятно, что Apple вместо этого просто снизит на него цены. Стоит отметить что на данный момент стоимость iPhone XR на официальном сайте Apple составляет 599 долларов, а iPhone SE 2020 года - 399 долларов.
Даже если компания Apple пойдет на снижение стоимости iPhone XR до 499 долларов, он все равно будет дороже и медленнее, чем iPhone SE, несмотря на наличие лучшей функциональности. С другой стороны, ходят слухи, что цена iPhone SE будет снижена до 349 долларов вскоре после запуска iPhone 12, а iPhone 11, вероятно, будет стоить от 549 долларов.
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Возможно, Apple продолжит продавать iPhone XR до тех пор, пока у нее не появится другой доступный по цене iPhone. Так, например, ходит слух, что Apple готовит некий "iPhone SE Plus" с полноэкранным дизайном будет иметь полноэкранный дизайн, но без поддержки Face ID, вместо которого этого он будет использовать боковой сканер отпечатков пальцев, для многих являющимся более удобным.
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