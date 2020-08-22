GeForce RTX 3090 получит трехслотовое исполнение и цену в 1400 долларов
Сегодня в сети появились новые фотографии грядущей флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 компании Nvidia. Показывавшиеся до этого изображения будущей карты не давали возможности оценить её размер, так как рядом не было карт текущего поколения, но теперь у нас появилась возможность оценить масштаб новинки. Карта GeForce RTX 3090 потребует три свободных слота на материнской плате для установки занимает три слота. Об этом можно судить по трем лепесткам задней панели выводов. По сравнению с новинкой от Nvidia, предыдущий её флагман выглядит как бюджетная видеокарта. GeForce RTX 3090 намного крупнее как в длину, так и в ширину и высоту. Очевидно, что для её установки потребуется большой и просторный корпус, и не всякий MidiTower сможет её разместить.
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Нет сомнений, что это именно GeForce RTX 3090, так как, если приглядеться, то можно увидеть соответствующую надпись на задней стороне карты. Ранее в сеть попадали изображения карты GeForce RTX 3080, и она имела двухслотовое исполнение.
Точные спецификации видеокарты GeForce RTX 3090 не известны, но ходят упорные слухи о наличие 5248 ядер CUDA и 24 Гб локальной памяти стандарта GDDR6X. Судя по всему на фотографии представлена эталонная карта от Nvidia серии Founders Edition.
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Кроме изображения флагмана будущей линейки, сегодня в сеть попала утечка с информации о предполагаемой стоимости видеокарт серии RTX 30xx. Однако, однозначно доверять данной информации не стоит.
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Анонс новой линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30xx должен состояться совсем скоро, 1 сентября.
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