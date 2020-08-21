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APU Ryzen 5000 Cezanne от AMD будут иметь восемь ядер Zen 3 на каждый CCX

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 По имеющейся информации APU AMD Ryzen 5000 под кодовым обозначением Cezanne, получат обновленный дизайн ядер. APU Cezanne будут использовать новые ядра AMD Zen 3, которые значительно улучшат существующие APU Renoir 3-го поколения.

 Последние подробности получены от @patrickschur_, который опубликовал данную информацию на своей страничке в Twitter.

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 Напомню, что APU AMD Ryzen 4000, основанные на архитектуре Zen 2 и имеют монолитную конструкцию с одним кристаллом. Его кристалл состоит из двухядерных комплексов, каждый из которых имеет четыре ядра и 4 Мб кэш-памяти третьего уровня. В Zen 3 компания AMD собирается изменить дизайн CCX. Каждый CCX в Zen 3 будет иметь 8 ядер и унифицированный кэш L3. Однако, не известно, сохранит ли AMD тот же размер кэша, что и у существующих чипов Renoir, или чипы Cezanne получат прибавку размера кеша.

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 Как известно AMD Renoir имеет значительно урезанную кеш-память по сравнению с Matisse на основе чиплетов. Учитывая, что Cezanne также будет иметь монолитную конструкцию, можно предположить, что кеш будет аналогичным, однако, унифицированный дизайн означает, что восемь ядер Zen 3 будут иметь больший общий объем кеша (8 МБ против 4 МБ) на каждый CCX.

 Что касается вариантов компоновки, то @patrickschur_ обнаружил 8-ядерный APU Cezanne. Чип имеет OPN-код 100-000000285-30_Y. Сообщается, что этот чип имеет 16 потоков и степпинг A0 и, похоже, является ранним вариантом с базовой тактовой частотой 3 ГГц.

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 Возможно AMD пойдет на большее количество ядер с двойной конструкцией CCX, что удвоит количество ядер и потоков на мобильной платформе. Такой процессор может использоваться в высокопроизводительных ноутбуках. Семейство Ryzen 5000 Cezanne будет иметь по восемь ядер на CCX на обеих платформах: AM4 для настольных компьютеров и FP6 в ноутбуках.

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