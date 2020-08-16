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Если вы собираетесь приобрести себе недорогой смартфон китайского производства, то советую присмотреться к сегодняшнему топ-5 списку смартфонов, которые предлагают неплохие характеристики за свои деньги. Стоит учитывать, что стоимость в 100 долларов относится к китайскому рынку, а не к российскому с местными наценками.

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1. REALME C3

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Первое место в сегодняшнем списке по-праву занимает один из лучших бюджетных смартфонов - Realme C3. Данный аппарат начального уровня суббренда Oppo имеет очень приличные характеристики. К ним относятся довольно мощный процессор MediaTek Helio G70, а также 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карточек microSD.

Realme C3 имеет очень большой 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, однако, несмотря на это изображение на экране выглядит вполне прилично, и, если не приглядываться, то зернистость практически не заметна.

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Что касается фотографических возможностей, то Realme C3 предлагает две задние камеры. Основная камера имеет разрешение 12 Мп, а компанию её составляет 2 Мп датчик для создания эффекта боке. Что касается селфи камеры, то она имеет разрешение 5 Мп и располагается в небольшом каплевидном вырезе экрана.

Смартфон оснащен большой аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч и работает на оболочке RealmeUI на базе Android 10.

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Следует сказать, что существует версия смартфона с 64 Гб встроенной памяти, которая имеет чип NFC для бесконтактных платежей, чем не может похвастаться версия с 32 Гб памяти, но и стоит старшая модель немного дороже.

2. Redmi 9А

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Если вы являетесь поклонником оболочки MIUI и бренда Xiaomi, то смартфон Redmi 9A станет для вас отличным выбором менее чем за 100 долларов. Устройство оснащено большим 6,53-дюймовым экраном с разрешением HD+ и работает на процессоре Helio G25 от компании MediaTek, компанию которому составляют 2 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 32 Гб памяти с возможностью расширения с помощью карточек microSD.

Смартфон оснащен одной основной задней камерой с разрешением 13 мегапикселей, а также селфи камерой на передней панели разрешением 5 мегапикселей.

Наконец, Redmi 9A оснащен очень большой аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч, работает под управлением MIUI 11 на базе Android 10.

3. HONOR PLAY 3E

Третье место в августовском топе занимает смартфон Honor Play 3e и может быть хорошим вариантом для нетребовательного покупателя, предпочитающего аппараты с небольшими экранами, если так можно сказать про устройство с 5,71-дюймовым дисплеем. Смартфон оснащается однокристальной системой Helio P22 компании MediaTek, 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти microSD.

За фотографическую составляющую отвечает основная камера разрешением 13 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и фронтальная камера разрешением 5 мегапикселей.

Смартфон Honor Play 3e оснащается аккумуляторной батареей емкостью 3020 мАч и работает под управлением оболочки EMUI на базе Android 9.

4. ULEFONE NOTE 9P

Смартфон Ulefone Note 9P отличается от остальных аппаратов в топ-5 наличием трех камер на задней стороне включающих 16-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/2.2, 5-мегапиксельную камеру для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик глубины для создания эффекта боке. В качестве селфи-камеры выступает датчик разрешением 8-мегапикселей в каплевидном вырезе экрана.

Ulefone Note 9P поставляется с процессором MediaTek Helio P22, а также 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карточек формата microSD.

Другие характеристики телефона включают 6,52-дюймовый дисплей разрешением HD+, Android 10 в качестве ОС из коробки, сканер отпечатков пальцев на задней панели, Wi-Fi 5 и аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч.

5. ULEFONE ARMOR X7 PRO

Завершает сегодняшний Топ-5 смартфонов до 100 долларов аппарат еще один смартфон компании Ulefone. Однако, отличает его от остальных то, что он имеет сертификацию IP68, IP69K и MIL-STD-810G по водонепроницаемости, пыленепроницаемости и ударопрочности. Данный смартфон носит название Ulefon Armor X7 Pro.

Armor X7 Pro оснащен чипсетом MediaTek Helio A22, 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Все это питается от аккумуляторной батареи емкостью 4000 мАч. Как и большинство защищенных смартфонов Armor X7 Pro оснащен компактным 5-дюймовый экраном разрешением 720 x 1280 пикселей.

На задней панели устройства расположена основная камера разрешением 13 мегапикселей, а на фронтальной стороне расположена камера разрешением 5 мегапикселей.

Кроме того, смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев, чипом NFC для электронных платежей и Bluetooth 5.