Alphacool представила датчик потока Eisfluegel Aurora и охладитель твердотельного накопителя HDX Pro Air M.2
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Твердотельные накопители форм-фактора M.2 пользуются все большей популярностью, так как высокие скорости чтения и записи обеспечивают заметно более высокую производительность, чем могут предложить обычные механические жесткие диски и даже стандартные твердотельные накопители. Однако , во время работы накопителя, микросхема контроллера быстро нагревается, и примерно через пару минут непрерывной нагрузки многие твердотельные накопители M.2 начинают перегреваться, что приводит к значительному падению производительности. Именно для таких ситуаций и нужны системы охлаждения твердотельных накопителей. Сегодня компания Alphacool представила воздушный кулер для твердотельных накопителей формата M.2 2280 - Alphacool HDX Pro Air M.2. Его прочный алюминиевый кулер подходит для односторонних и двусторонних твердотельных накопителей M.2. Несмотря на большой радиатор, кулер без проблем размещается под видеокартой, не создавая препятствий для её установки.
Кроме кулера для SSD, компания Alphacool представила новый датчик потока Aurora Eisfluegel с высокой пропускной способностью. Небольшой компактный датчик потока оснащен 8 адресуемыми цифровыми светодиодами RGB для создания различных эффектов освещения. Скорость датчика потока Eisfluegel считывается через обычный 3- или 4-контактный разъем вентилятора. С помощью программного обеспечения для мониторинга можно определить точный расход охлаждающей жидкости. Диапазон измерения датчика потока Eisfluegel Aurora находится в пределах от 70 до 300 л/ч. Eisfluegel Aurora можно закрепить винтами M3 или установить в любом месте в корпусе с помощью прилагаемого коврика на липучке. Кроме того, Eisfluegel настолько легок, что его можно свободно подвешивать между двумя шлангами или жесткими трубками.
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