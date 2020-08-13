Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Твердотельные накопители форм-фактора M.2 пользуются все большей популярностью, так как высокие скорости чтения и записи обеспечивают заметно более высокую производительность, чем могут предложить обычные механические жесткие диски и даже стандартные твердотельные накопители. Однако , во время работы накопителя, микросхема контроллера быстро нагревается, и примерно через пару минут непрерывной нагрузки многие твердотельные накопители M.2 начинают перегреваться, что приводит к значительному падению производительности. Именно для таких ситуаций и нужны системы охлаждения твердотельных накопителей. Сегодня компания Alphacool представила воздушный кулер для твердотельных накопителей формата M.2 2280 - Alphacool HDX Pro Air M.2. Его прочный алюминиевый кулер подходит для односторонних и двусторонних твердотельных накопителей M.2. Несмотря на большой радиатор, кулер без проблем размещается под видеокартой, не создавая препятствий для её установки.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Кроме кулера для SSD, компания Alphacool представила новый датчик потока Aurora Eisfluegel с высокой пропускной способностью. Небольшой компактный датчик потока оснащен 8 адресуемыми цифровыми светодиодами RGB для создания различных эффектов освещения. Скорость датчика потока Eisfluegel считывается через обычный 3- или 4-контактный разъем вентилятора. С помощью программного обеспечения для мониторинга можно определить точный расход охлаждающей жидкости. Диапазон измерения датчика потока Eisfluegel Aurora находится в пределах от 70 до 300 л/ч. Eisfluegel Aurora можно закрепить винтами M3 или установить в любом месте в корпусе с помощью прилагаемого коврика на липучке. Кроме того, Eisfluegel настолько легок, что его можно свободно подвешивать между двумя шлангами или жесткими трубками.