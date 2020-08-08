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Noblechairs объявила о выпуске игрового кресла HERO Gaming Chair DOOM Edition

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 Сегодня компания Noblechairs рады представила игровое кресло для фанатов игр серии Doom - HERO Gaming Chair DOOM Edition! Этот предмет игровой мебели не является первым тематическим креслом от компании Noblechairs. Недавно она объявила о своем партнерстве с издателем игр Bethesda Softworks и уже выпустила официально лицензированное игровое кресло Fallout Edition.

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 Игровое кресло DOOM Edition от Noblechairs было разработана с учетом отличительных элементов игры, что делает его незаменимым для энтузиастов и поклонников франшизы DOOM. Стул имеет полностью черное основание, кроваво-красные вставки по бокам спинки и сидения, а также исключительный дизайн, пропитанный духом игры. На нем есть несколько рунических отметок.

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 На подголовнике логотип DOOM расположен в двух местах: черным цветом спереди и белым сзади. На спинке есть большая пентаграмма, а на задней кромке сидения помещена фраза "Rip And Tear".

Ключевая особенности кресла HERO Gaming Chair DOOM Edition:

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 - регулируемая поясничная опора;

 - наполнитель подголовника с эффектом памяти для повышения комфорта;

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 - прочная, легкая в уходе, водостойкая и дышащая кожа;

 - большая площадь сиденья и спинки, оптимизированная для длительных игровых сессий;

 - регулируемая высота сиденья;

 - поддерживаемый вес до 150 кг.

 Кресло HERO Gaming Chair DOOM Edition можно купить на сайте noblechairs.com и в других интернет-магазинах по цене 419,90 евро или 499,99 долларов.

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