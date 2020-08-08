Noblechairs объявила о выпуске игрового кресла HERO Gaming Chair DOOM Edition
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Сегодня компания Noblechairs рады представила игровое кресло для фанатов игр серии Doom - HERO Gaming Chair DOOM Edition! Этот предмет игровой мебели не является первым тематическим креслом от компании Noblechairs. Недавно она объявила о своем партнерстве с издателем игр Bethesda Softworks и уже выпустила официально лицензированное игровое кресло Fallout Edition.
Игровое кресло DOOM Edition от Noblechairs было разработана с учетом отличительных элементов игры, что делает его незаменимым для энтузиастов и поклонников франшизы DOOM. Стул имеет полностью черное основание, кроваво-красные вставки по бокам спинки и сидения, а также исключительный дизайн, пропитанный духом игры. На нем есть несколько рунических отметок.
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На подголовнике логотип DOOM расположен в двух местах: черным цветом спереди и белым сзади. На спинке есть большая пентаграмма, а на задней кромке сидения помещена фраза "Rip And Tear".
Ключевая особенности кресла HERO Gaming Chair DOOM Edition:
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- регулируемая поясничная опора;
- наполнитель подголовника с эффектом памяти для повышения комфорта;
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- прочная, легкая в уходе, водостойкая и дышащая кожа;
- большая площадь сиденья и спинки, оптимизированная для длительных игровых сессий;
- регулируемая высота сиденья;
- поддерживаемый вес до 150 кг.
Кресло HERO Gaming Chair DOOM Edition можно купить на сайте noblechairs.com и в других интернет-магазинах по цене 419,90 евро или 499,99 долларов.
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