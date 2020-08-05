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Шесть лет назад компания Google предложила потребителям возможность получить смартфон с чистой операционной системой Android, благодаря Android One. Целью данной программы было создание устройств не обремененных ненужным софтом, который производители устанавливают на свои смартфоны, и обеспечение длительного периода поддержки и выхода обновлений ПО без задержек. Однако, по прошествии нескольких лет Android One практически прекратила своё развитие.

Одной из компаний, выпустивших смартфоны по программе Android One, оказалась компания Xiaomi. Первым устройством от Xiaomi в рамках программы стал смартфон Mi A1, вышедший в сентябре 2017 года и получивший отличные отзывы от потребителей и хорошую популярность. Таким образом, количество поклонников компании значительно выросло. Смотря на такое развитие событий, в Xiaomi решили продолжить начатое дело и на следующий год представили следующий смартфон серии A - Xiaomi Mi. Компания даже проводила опрос среди своих пользователей по поводу необходимости выпуска своих устройств по программе Android One, в результате которого 57 процентов респондентов высказались за продолжение выпуска серии A.

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В текущем году также предполагался выпуск следующего представителя семейства A-серии смартфона Xiaomi Mi A4, однако, все говорит о том, что приемника у Xiaomi Mi A3, который мягко говоря разочаровал поклонников Xiaomi, никогда не появится.

Сегодня несколько профильных СМИ распространили информацию о том, что Xiaomi больше не будет создавать аппараты по программе Android One. Этим и объясняется отсутствие какой-либо информации о приемнике Mi A3.