Apple будет производить iPhone для китайского рынка на его территории
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В последние недели торговая война между США и Китаем всё более усиливается, и компании начали подготовку к последствиям такой ситуации. Если США будут и дальше давить на Китай, то он рано или поздно ответит на это, а в числе первых пострадавших вполне естественно может стать компания Apple.
Корпорация Apple прекрасно понимает это. Для сохранения бесперебойных поставок своих смартфонов на рынок Китая, Apple собирается наладить выпуск своей продукции на территории Поднебесной. Одним из важных признаков этого является то, что Shenzhen Luxshare Precision потратила 3,3 миллиарда юаней на приобретение Wistron в Китае. И теперь завод официально занимается производством iPhone.
Ни для кого не секрет, что продажи iPhone в Китае составляют значительную часть от их общемировых поставок, и корпорация Apple потеряет слишком много, если лишится китайских потребителей. В отличие от других рынков мира, китайские покупатели покупают смартфоны как начального, так и премиального сегмента, к которому относится продукция Apple. Не смотря на то, что китайский рынок смартфонов очень конкурентный, он является самым прибыльным.
Кроме того, поставщик металлических корпусов для iPhone, компания Catcher Technology, намерена продать 30% своих акций своего завода на материковой части Китая. Luxshare и раньше участвовала в переговорах, но затем обратилась к Casetek, дочерней компании Pegatron. Однако теперь у Catcher появился новый покупатель, и в настоящее время они ведут переговоры о сделке. Очевидно, что за этой реорганизацией цепочки поставок стоит компания Apple. Идея заключается в том, что весь процесс производства китайских iPhone будет происходить в Китае.
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