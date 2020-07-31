Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Отчет Apple о доходах за третий квартал 2020 года выявил некоторые важные детали, касающиеся предстоящей серии iPhone 12. Ранее сообщалось, что Apple выпустит модели iPhone 12 в октябре. Теперь финансовый директор компании Лука Маэстри сообщил, что Apple выпустит iPhone в этом году на несколько недель позже, чем обычно.

реклама

Лука Маэстри заявил, что в прошлом году Apple начала продавать айфоны в сентябре, но в этом году поставки будут «доступны через несколько недель». Это не первый раз, когда появились сухи о задержках запуска iPhone 12. Буквально вчера в Qualcomm заявили, что модели iPhone 12 будут отложены из-за проблем с поставками. Компания не упомянула название iPhone, но просто заявила, что в четвертом квартале 2020 года будет "небольшая задержка" запуска флагманского телефона.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Кроме того, множество других слухов также предполагают, что iPhone не будет запущен в сентябре, что является типичным периодом времени Apple, чтобы выпустить смартфон. Стоит обратить внимание, что Apple официально представит iPhone 12 в сентябре, однако, попадут смартфоны р руки покупателям не раньше октября.

Напомню, что серия смартфонов IPhone 12 будет выпущена в четырех разных версиях. Самая маленькая модель будет иметь размер экрана 5,4 дюйма, а самая крупная модель iPhone 12 Pro Max - 6,7 дюйма. Существует еще две 6,1-дюймовые модели iPhone 12, одна из них вариант "Pro", а другая "Max".

реклама

Новые смартфоны iPhone 12 получат поддержку сетей 5G, сканер LiDAR, который будет аналогичен сканеру для моделей планшетов iPad Pro 2020 года и OLED дисплеи.