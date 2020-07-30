Exynos 1000 с GPU AMD Radeon, по слухам, будет представлен только в Galaxy S21 Ultra
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Чипсет Exynos 990 в серии смартфонов Galaxy S20 в своё время подвергся большой критике, так как он серьезно проигрывал по производительности Snapdragon 865 в нескольких тестах и даже отстал от чипсета среднего уровня Mediatek G90 по игровой производительности. После чего появились сообщения, что Samsung может использовать SoC Exynos 1000 во всех смартфонах линейки Galaxy S21. Теперь, новая утечка указывает, что Exynos 1000 может не появиться в Galaxy S21.
По словам известного инсайдера @MauriQHD, только Galaxy S21 Ultra будет оснащаться чипсетом Exynos 1000. Базовая версия Galaxy S21 будет работать на Exynos 992, а SoC для Galaxy S21 Plus пока неизвестна.
Новая серия смартфонов Galaxy S21 может быть значительно дешевле предыдущих смартфонов линейки из-за использования собственных чипсетов компании и отказа от якобы дорогих чипов Snapdragon 875. С другой стороны, переходом на Exynos компания Samsung сможет увеличить свою прибыль, при условии сохранения прежних цен на смартфоны, но с соответствующем повышением производительности и достойной конкуренции с чипсетами Qualcomm.
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Что касается графики, то есть большие шансы, что первая мобильная видеокарта AMD Radeon появится в Exynos 1000. Утечка результатов тестирования GFXBench, в которой этот новый графический процессор AMD демонстрирует превосходную производительность в сравнении с графическим процессором Adreno 650 Snapdragon 865, уже появлялась в сети. При этом нельзя исключать возможность того, что Samsung выберет графический процессор ARM Mali-G78. В конечном счете это будет зависить от того, какой из них удовлетворяет требованиям Samsung по производительности и энергоэффективности.
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