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Недавно стало известно, что компании AMD и Samsung совместно готовят новый мобильный графический чип. Сегодня появилась информация, что этот мобильный графический ускоритель превосходит графический чип компании Qualcomm Adreno 650 со значительным отрывом в GFXBench. Согласно сообщению на корейском техническом форуме, в некоторых тестах пока еще не названный чип превзошел графический процессор Qualcomm в три раза. Ожидается, что Samsung представит этот новый графический процессор в 2021 году. Собственное подразделение Samsung по производству мобильных SoC находится в плачевном положении, а партнерство Samsung с AMD должно вдохнуть новую жизнь в мобильное подразделение корейской компании.

Сообщение на южнокорейском техническом форуме Clien утверждает, что Samsung и собственный графический процессор AMD на базе Radeon "раздавили" Adreno 650 от Qualcomm в тесте GFXBench. В тесте Manhattan 3.1 он набрал 181,8 к/с, 138,25 к/с на Aztec Normal и 58 к/с на Aztec High. Цифры значительно выше, чем у Adreno 650 который набрал 123, 53,5 и 20 кадров в секунду, соответственно, в тех же тестах. Если эти цифры точны, то предстоящая линейка чипов Exynos от Samsung может потенциально превзойти последующие флагманы Qualcomm и стань настоящей находкой для любителей мобильного гейминга.

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Однако пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим мобильный чип AMD Radeon в действии. В сообщении указано, что существуют некоторые насущные проблемы с энергопотреблением будущего чипа, и что обеим компаниям потребуется время, чтобы устранить все возникшие проблемы. Предположительно новый чип может появиться вместе с серией Galaxy S21.