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Сегодня стало известно, что компания intel решила сменить логотипы своих процессоров и уже зарегистрировала их в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO). EVO, вероятно, станет брендом процессоров клиентского сегмента компании Intel. Похоже, что корпорация Intel решила переформатировать свой фирменный стиль с нуля, включая основной логотип компании. Новый шрифт заменяет тот, который Intel использовала со времен оригинального Core i7 десять лет назад. Обновленные логотипы выполнены в виде простых геометрических фонов с минимальным количеством цветовых градиентов. Обозначение семейства процессоров (i3 / i5 / i7 / i9) расположено в правом нижнем углу.

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Разумно предположить, что EVO может относиться к новой категории гибридных процессоров с разными по производительности и энергоэффективности ядрами.Таким образом, Intel подготавливается к выходу процессоров поколения "Alder Lake", соответственно чипы без EVO будут означать наличие только одного типа процессорных ядер, и, учитывая время обновления логотипа, ожидается, что он дебютирует только с процессорами, которые придут на смену "Tiger Lake". Также интересно отметить надпись "powered by Core" в новом логотипе EVO. Компания Intel может таким образом отметить преемственность поколений и плавный эволюционный переход между ними.