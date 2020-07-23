Apricorn выпускает первый USB-накопитель Type-C c аппаратным шифрованием
Компания Apricorn, ведущий производитель 256-битных устройств AES XTS с аппаратным шифрованием, выпустила Aegis Secure Key 3NXC - первое в своем роде устройство с разъемом USB-C. Это делает его единственным флэш накопителем с аппаратным шифрованием, который совместим с ноутбуками, смартфонами, планшетами и концентраторами без необходимости использования отдельного адаптера A-to-C.
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Как и его предшественник Secure Key 3NX, Secure Key 3NXC рассчитан на экономичную и эффективную защиту данных. Устройство имеет 6 вариантов исполнения с объемом памяти 4 Гб до 128 Гб. Цены на накопители варьируются от 59 до 179 долларов.
Курт Маркли, директор по продажам Apricorn, говорит: "Поскольку из-за пандемии большинство работодателей перевели персонал на удаленную работу, спрос на наши зашифрованные защищенные ключи резко возрос. Мы ускорили выпуск Aegis Secure Key 3NXC для того, чтобы сотрудники, использующие MacBook, iPad и устройства на ОС Android, могли безопасно хранить и перемещать конфиденциальные данные, где бы они ни находились."
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Aegis Secure Key 3NXC дополняет семейство Secure Key 3NX, которое Apricorn постоянно совершенствует, чтобы реагировать на возникающие угрозы безопасности и потребности бизнеса в различных секторах, таких как оборона, финансы, правительство, производство и здравоохранение. 3NXC был создан в ответ на требование рынка, движущегося ко всё меньшим и более тонким ноутбукам и планшетам, которые не могут вместить стандартный порт USB.
Стандартные функции, которыми обладает семейство Aegis, включают аутентификацию на встроенной клавиатуре, 256-битное аппаратное шифрование AES XTS, полную кросс-платформенную совместимость, опции только для чтения, раздельный доступ администратора и пользователя, PIN-коды восстановления данных, программируемые длины PIN-кодов и совместимость с Aegis Configurator.
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Семейство 3NX предлагает одну уникальную функцию, которая недоступна на любом другом аппаратно зашифрованном устройстве, а именно возможность переключения между фиксированным диском и съемным носителем.
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