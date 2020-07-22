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Seagate раскрыла подробности о модуле SSD для Xbox Series X - интерфейс PCIe 4.0 и скорость, сопоставимая с внутренним SSD

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 Прошло более четырех месяцев с тех пор, как Microsoft представила спецификации для Xbox Series X, которые, по ее утверждению, остаются в финальной версии консоли, выходящей в конце 2020 года. Microsoft сделала акцент на GPU и RAM. Однако еще одним важнейшим компонентом игровой приставки является входящий в её состав твердотельный накопитель. По словам Microsoft, консоль Xbox Series X будет поставляться с твердотельным NVMe накопителем емкостью 1 Тб, который будет иметь пропускную способность до 4,8 Гб/с благодаря специальному блоку декомпрессии.

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 Кроме того, приставка будет иметь карту расширения на 1 Тб. Теперь компания Seagate обнародовал подробности о данной карте. Она заявляет, что модуль будет работать на двух линиях PCIe 4.0. Seagate отмечает, что модуль использует специальную флэш-память, хотя конкретных подробностей пока еще не обнародовала. Старший вице-президент компании Seagate Фохтман заявил:" Мы гордимся тем, что Seagate занимает ключевые позиции на рынке игровых решений нового поколения. Новые стандарты производительности дают возможность делать игры красивее и динамичнее, обеспечивая полный эффект присутствия. Карта памяти Seagate для Xbox Series X позволяет хранить больше игр и предлагает головокружительную скорость наравне с внутренним накопителем консоли. Мы с нетерпением ждем реакции на быстрый реалистичный геймплей, который становится возможным благодаря нашему сотрудничеству с Xbox".

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 В  Seagate также обещают трехлетнюю гарантию на Xbox Series X Storage Expansion Card. Как обычно, гарантия будет ограничена, а точные условия её реализации не известны. Кроме этого, компания Seagate не раскрывает стоимость ее карты расширения.

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