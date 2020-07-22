Seagate раскрыла подробности о модуле SSD для Xbox Series X - интерфейс PCIe 4.0 и скорость, сопоставимая с внутренним SSD
Прошло более четырех месяцев с тех пор, как Microsoft представила спецификации для Xbox Series X, которые, по ее утверждению, остаются в финальной версии консоли, выходящей в конце 2020 года. Microsoft сделала акцент на GPU и RAM. Однако еще одним важнейшим компонентом игровой приставки является входящий в её состав твердотельный накопитель. По словам Microsoft, консоль Xbox Series X будет поставляться с твердотельным NVMe накопителем емкостью 1 Тб, который будет иметь пропускную способность до 4,8 Гб/с благодаря специальному блоку декомпрессии.
реклама
Кроме того, приставка будет иметь карту расширения на 1 Тб. Теперь компания Seagate обнародовал подробности о данной карте. Она заявляет, что модуль будет работать на двух линиях PCIe 4.0. Seagate отмечает, что модуль использует специальную флэш-память, хотя конкретных подробностей пока еще не обнародовала. Старший вице-президент компании Seagate Фохтман заявил:" Мы гордимся тем, что Seagate занимает ключевые позиции на рынке игровых решений нового поколения. Новые стандарты производительности дают возможность делать игры красивее и динамичнее, обеспечивая полный эффект присутствия. Карта памяти Seagate для Xbox Series X позволяет хранить больше игр и предлагает головокружительную скорость наравне с внутренним накопителем консоли. Мы с нетерпением ждем реакции на быстрый реалистичный геймплей, который становится возможным благодаря нашему сотрудничеству с Xbox".
В Seagate также обещают трехлетнюю гарантию на Xbox Series X Storage Expansion Card. Как обычно, гарантия будет ограничена, а точные условия её реализации не известны. Кроме этого, компания Seagate не раскрывает стоимость ее карты расширения.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила