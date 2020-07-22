ASRock представила материнские платы для рабочих станций и серверов на чипсете X570
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Сегодня компания ASRock представила пару материнских плат на Socket AM4, предназначенных для рабочих станций и компактных серверных сборок. Более крупная X570D4U-2L2T построена в форм-факторе Micro-ATX и имеет поддержку процессоров поколения Ryzen "Matisse" и "Picasso" (на данный момент). Плата спроектирована таким образом, чтобы обеспечить оптимальный поток воздуха через ее компоненты и радиаторы, выровненные вдоль движения потока воздуха в серверной стойке. Плата получает питание от комбинации 24-контактного разъема ATX и 8-контактного разъема EPS, обеспечивая процессор 6 + 2-фазным VRM. Разъем AM4 подключен к четырем слотам DDR4 DIMM, которые поддерживают как обычную память , так и с ECC. Материнская плата имеет слот расширения PCI-Express 4.0 x16, PCI-Express 4.0 x 8 и PCI-Express 4.0 x 1.
Для подключения накопителей на плате X570D4U-2L2T предусмотрены семь разъемов SATA 6 Гбит/с, один из которых имеет повышенное напряжение для поддержки DOM, и два слота M.2-2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Материнская плата X570D4U-2L2T включают два сетевых интерфейса 10 GbE, управляемых контроллером Intel X550-AT2, два 1 GbE интерфейса с контроллерами серии Intel i210, чип управления ASPEED IPMI + iKVM и другие коннекторы, предназначенные для работы с серверами.
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Материнская плата X570D4I-2T выполнена в форм-факторе Mini-ITX и имеет невероятно плотную компоновку, под которой практически не просматривается текстолит. Для питания плата использует один 8-контактный разъем и один 4-контактный разъем постоянного тока, а также 4-контактный разъем постоянного тока для жестких дисков. Процессорный разъем подключен к четырем слотам DDR4 стандарта SO-DIMM. На плате распаян единственный слот PCI-Express x16 четвертого поколения. Разъем OCulink имеет поддержку восьми портов SATA 6 Гбит/с. Кроме того на печатной плате распаян один слот M.2 с интерфейсом PCI-Express 4.0 x4. За сетевые возможности отвечают два интерфейса 10 GbE на контроллере Intel X550-AT2. Также обладатели данной платы получают полнофункциональный чип ASPEED IPMI + iKVM с собственным Ethernet-соединением.
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